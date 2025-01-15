輝達亞洲總部在北市？ 台電︰未收到輝達用電計畫

台電表示，輝達尚未與台電接觸，只要接到輝達的用電計畫，一定滿足用電需求。（記者林菁樺攝）

國發會︰地點由輝達宣布

〔記者林菁樺／台北報導〕國發會主委劉鏡清赴美國矽谷參加第二個海外新創基地啟用時鬆口稱，輝達亞洲總部會設在台北市；國發會隨後強調，仍是要由輝達自行宣布。台電昨也表示，輝達尚未與台電接觸，只要接到輝達的用電計畫，一定滿足用電需求；但也坦言北市得先解決部分供電瓶頸，呼籲各界支持電力建設。

北市南港區頻被外界點名是輝達海外總部，包括台電南港CR-1都更用地、台鐵的南港調車場都更案等，都傳出是選項之一；但經濟部長郭智輝日前已否認，並透露選址要有三公頃、低密度、建蔽率高等三條件。

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台電坦言，「松湖超高壓變電所」拖延超過二十年，已影響不少大型供電計畫而無法核供，一年半以前才發建照，雖看似解套，但最快也要二○二九年完工；台電透過興建臨時變電所，先解決部分供電瓶頸，估今年底前送電。

目前北市仍有多處屬於用電瓶頸地區，包括中山、松山、內湖、南港區「新大樓」或「新增用電」達到一○○瓩以上，都要裝設「遠端卸載裝置」，維持電力系統安全運作。

台電解釋，加裝遙控卸載裝置，是要保障既有用戶權益，當線路跳脫停電，就會卸載新申請的用電戶；台電強調，至今未有用戶卸載，但仍需要松湖超高壓完成，才能不裝卸載裝置。

台電副總陳銘樹昨說，到目前為止沒有與輝達接觸，但台電只要接到用電計畫，一定滿足大家的用電，也請各界支持電力建設；台灣是科技島，很多用電成長是來自高科技、半導體的新廠房，去年用電就增加近二％。

另北部電源穩定也攸關外商投資意願，台電協和電廠更新擴建與第四接收站本週五將再進行環評初審。陳銘樹強調，協和早期是燒重油電廠，台電盼讓基隆人有更好的空氣，可改燒天然氣，這是很好的事情，期盼各界能支持以氣換油。

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