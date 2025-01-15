中小微企業振興起跑 卓揆︰3策略＋3配套落實

行政院長卓榮泰昨出席「中小微企業多元振興發展計畫」啟動儀式時表示，將透過三大策略與三大配套，加足馬力全力出發。（中央社）

〔記者廖家寧／台北報導〕行政院長卓榮泰昨出席「中小微企業多元振興發展計畫」啟動儀式時表示，中小企業好，台灣經濟才會好，去年五二○起耗費七個月擬定相關政策與戰略計畫，「今年度已經不是紙上談兵的階段」，將透過三大策略與三大配套，要開始實地作戰，團隊要加足馬力全力出發。

卓榮泰表示，除關注全國高科技產業外，也不能遺漏中小微與傳統產業，這也是總統賴清德的治國理念；中小微企業多元振興方案是為了支撐起台灣整體高科技產業的發展，如果中小微企業組成的垂直供應鏈出現偏差或失衡，高科技產業將如同架在泥沙上般不穩定。

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提供單一服務窗口 一通電話「馬上辦」

他說明，中小微企業多元振興方案涵蓋淨零轉型、數位轉型及打通國際國內通路等三大策略，以及普惠金融、優惠租稅及提高信保等三大配套，並提供單一服務窗口，即「馬上辦服務中心」專線○八○○—○五六四七六。

卓榮泰強調，「一通電話可以找到你所需要解決問題的那一方，一通電話可以讓你的企業得到政府中小微多元振興策略對這個產業最直接、深入的協助」。

30人以下服務業數位轉型 最高補助10萬

經濟部次長何晉滄指出，中小微企業多元振興方案今年度加碼預算到一一六億元，透過各部會的合作全力協助中小微企業的發展。另經濟部商業署昨正式公布三十人以下服務業的數位轉型培力補助方案，補助企業購置提升數位能力軟體、培訓員工數位技能，每一員工培訓課程補助上限一萬元，每家企業最高可獲十萬元補助。

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