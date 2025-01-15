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西進違法背書 慘賠3億 台肥前董事長鍾榮吉 判刑5年

2025/01/15 05:30

台肥14年前轉投資赴中國設廠，時任董事長的前立法院副院長鍾榮吉等違法背書擔保貸款損失3億多元，台北地院昨判刑5年。（資料照）台肥14年前轉投資赴中國設廠，時任董事長的前立法院副院長鍾榮吉等違法背書擔保貸款損失3億多元，台北地院昨判刑5年。（資料照）

〔記者張文川／台北報導〕台灣肥料公司於十四年前轉投資赴中國設廠，違法替其轉投資公司背書擔保貸款，終致損失一○○一萬餘美元（約三億九百萬新台幣），台北地檢署認為是經營階層決策，造成公司重大損害，起訴時任台肥董事長的前立法院副院長鍾榮吉等三人；台北地院昨依證券交易法之特別背信罪，判處鍾榮吉五年有期徒刑。可上訴。

鍾榮吉等人 提議連帶背書保證

時任台肥副總經理周偉馨被判刑四年；時任投資處長劉奕鐘判刑一年九月、緩刑三年。北院認定三人皆同時觸犯證交法之特別背信罪、損害公司資產罪，從重依特別背信論罪。

二○一一年台肥與中國晉群公司共同成立「旭昌化學公司」，在中國昆山設立電子級化學品廠，但握有五十一％股權的台肥卻無法掌握旭昌經營權，旭昌虧損賠掉十五億股本（五千萬美元），在台肥連帶擔保下，出面向銀行申貸一千萬美元。

犯後態度欠佳 副總同判刑4年

依台肥公司「資金貸與及背書保證作業程序」規定，台肥的背書保證金額，不得超過旭昌開曼公司淨值的五十％、即五○六萬美元；鍾榮吉等三人明知如此，卻向董事會提議由台肥與晉群連帶背書保證，導致董事會成員誤信而通過此項融資保證案，致使台肥蒙受三億餘元重大損害，依特別背信等罪起訴三人。

北院合議庭認定，鍾等三人主掌台肥重大決策，罔顧公司權益，勸說董事會通過連帶背書保證，致台肥承受鉅額虧損，鍾、周均否認犯行，犯後態度欠佳，各量刑五年、四年，劉奕鐘於偵審時均坦認，確有悔意，且罹患重病，輕判一年九月並緩刑。

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