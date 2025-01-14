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走出谷底 工具機拚產值、出口雙成長

2025/01/14 05:30

工具機公會昨舉辦展望記者會，今年出口與產值仍可成長五～十％。 （記者林菁樺攝）工具機公會昨舉辦展望記者會，今年出口與產值仍可成長五～十％。 （記者林菁樺攝）

川普2.0有挑戰也有機會 預估今年可從去年雙位數衰退 轉為成長5～10％

〔記者林菁樺／台北報導〕工具機公會昨舉辦展望記者會，工具機公會理事長陳伯佳表示，「去年真的是谷底」，工具機產值、出口與十年前高峰相比只剩三分之一；而今雖仍有地緣政治等挑戰，但預期川普上任後，烏俄戰爭有望結束，加上美國製造等新機會，今年出口與產值仍可成長五％到十％。

去年工具機產值與出口年減十四％到十五％，陳伯佳坦言，全球變化快速，帶給工具機挑戰多，預期「川普二．○」會讓供應鏈加速移轉與重組，而各國推動淨零減碳政策可視為利多；但台灣仍須慎重應對川普的關稅政策等變數。

工具機公會創會理事長楊德華表示，去年工具機產值約二十七億美元，對比二○一四年六十二億美元，「去年真的是很慘澹」；但川普上任後，烏俄戰爭有望在三個月到半年內結束，景氣「有機會」復甦，今年下半年可比上半年好。

對於今年工具機展望，陳伯佳指出，對整體會員調查，看法都較去年樂觀，加上美國製造等新機會，雖然零組件、整機廠對各市場布局不同，但去年已是谷底，估今年出口與產值仍可成長五％到十％。

4大建言 盼政府強化產業

工具機公會提出四大建言，盼政府擴大內需，鼓勵汰換使用國產設備，如日本和中國都有汰舊換新補助政策；發展綠色工具機助攻節能減碳；透過「打群架」概念、協助海外拓銷；建置工具機產業AI智能知識庫平台等。

楊德華與名譽理事長許文憲均喊話政府，傳產有上百萬名就業人口，盼政府不要只重視半導體，否則有荷蘭病疑慮。許更憂心，工具機受到輸俄禁令影響，中國紅色供應鏈已崛起，中國工具機有趕上台灣的跡象。

楊德華罕見點名「匯率」，他說，新台幣貶值跟不上日圓、韓元，且美國若提高關稅，亞幣會全貶，日韓又有FTA（自由貿易協定），台灣競爭有壓力，講了（匯率）政府不高興，但仍要提醒嚴重性。

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