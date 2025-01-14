新白宮經濟顧問米蘭：高關稅弱美元 有利美國

已獲川普提名為白宮經濟顧問委員會主席的米蘭將提高關稅當做一種工具，加上放棄強勢美元，可解決幾個長期存在的問題。（彭博資料照）

將美國平均關稅調高到20～50％ 可能讓經濟變更好

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》報導，關稅成為美國候任總統川普回鍋白宮後的重要談判策略之一，但已獲川普提名為白宮經濟顧問委員會主席的米蘭（Stephan Miran）卻將提高關稅當做一種工具，加上放棄強勢美元，可解決幾個長期存在的問題。不過，分析顯示，米蘭的概念在執行上將面臨很大困難。

報導指出，米蘭認為提高關稅是一種工具，進行國際干預以削弱美元則是另一種工具，兩者有望解決長期存在的全球性問題：美國對其他國家的經濟和軍事支持，導致美元估值過高、貿易逆差龐大和工業基礎空心化。

請繼續往下閱讀...

擔任避險基金哈德遜灣資本高級策略師的米蘭，在去年十一月撰寫的一份報告中指出：「全面加徵關稅和放棄強勢美元政策，其廣泛的影響程度有望匹敵數十年來的任何政策，將從根本上重塑全球貿易和金融體系。」

米蘭提出所謂「最優關稅」概念，認為將美國的平均關稅由目前的二％提高到二十％左右，最高不超過五十％，可能讓經濟變更好。但若其他國家採取報復措施，就像中國、歐盟、墨西哥在二○一八年那樣，雙方都會蒙受損失。

若遭到報復 美可能不提供保護

米蘭指出，為阻止報復，川普政府可以宣布，「對於實施報復的國家，美國認為共同防禦義務保護傘的約束力或可靠性將降低」。若日、韓或北約（NATO）成員國實施報復，美國可能不提供保護。不過，這恐讓中國和俄羅斯抓住機會，擴大對其盟友的攻勢。

此外，只有在進口價格不漲的情況下，關稅才會讓美國經濟變得更好，但在這種情況下，消費者就沒有動力從進口商品轉向國產商品，這將使川普促進美國製造業發展的目標落空。而且關稅可能不會減少貿易赤字，因為美元會因關稅而升值，這會使進口商品更便宜，出口商品競爭力下降。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法