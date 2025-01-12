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財務改善報告出爐 台電：民生電價需適時反映成本

2025/01/12 05:30

電費成本三大項目電費成本三大項目

〔記者林菁樺／台北報導〕台電因吸收電價而承擔鉅額虧損，但立法院對補貼未達共識，「台電未來財務預估與改善」報告近期出爐，因民生電價每度仍比售電成本低約一元、且單價較二十年前還低，台電指出，若燃料價格有大幅波動，建議「適度調整民生電價」；另，若補助未到手，台電今年會再苦吞四百多億元虧損，要整體財務不再惡化，估電價平均漲幅至少要五％。

若沒補助 估電價平均漲幅至少五％

烏俄戰爭後，國際燃料大漲，台電在二○二二年起陸續漲電價，民生電價多凍漲或採較低調幅，但產業電價漲了四次，單價已達四．二九元，累計漲幅超過六成；而民生電價平均單價還在二．七七元，台電依舊是每賣一度就虧超過一元。

台電財務改善報告指出，民生電價三三○度以下用戶的每度單價比二十年前低，以最低的一二○度來看，現行是一．六八元，過去則是二．一元；因此，報告建議，我國電價仍要適時反映成本，並特別點名「民生用電」。

台電的建議有前提，國際燃料價格波動是電價調整主因，當燃料「有大幅波動」，電價依機制提報電價審議會討論。報告對未來的國際燃料走勢看法為「略有回落」，但煤、天然氣價還是比疫情前高五到八成，加上未來綠電發電量增加、電源開發與電網建設陸續完工，外購綠電支出與折舊費用都是「只增不減」，台電財務壓力沉重。

台電若沒能拿到今年度的一千億元預算補貼，將虧四六四億元，以財務不惡化估算，下次平均電價漲幅要五％。相關人士坦言，因產業電價調漲多次，下次的電價結構會不好調整。

台電指出，過去三年民生電價吸收高達二八○○億元，先前疫後條例已撥補五百億元，加上政府若給予二千億元補助，合計二五○○億元仍少於吸收額度。經濟部則重申，會持續與立法院溝通、爭取支持，讓台電財務穩健，才有條件穩定民生電價。

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