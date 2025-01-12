台股西進匯回增逾倍 處分投資多千億

台股西進處分、匯回雙加速（資料來源：股市觀測站 製表整理：財經新聞群組）

記者高嘉和／專題報導

根據最新統計，「川普一．○」推動供應鏈重組，台商因避險而採取「中國加一」的「轉移產能」策略，台股上市公司六年來累積處分中國事業投資大增逾千億元、匯回投資收益更是翻倍。業者預期，隨著「川普二．○」將登場，台商過去維持中國產線、只移轉部分產能的「中國加一」策略，將升級至直接關掉中國產線、轉戰他地的「中國減一」。

川普2.0登場 不排除關掉中國產線

美國候任總統川普自二○一八年起陸續對中國實施四波關稅戰，前三波分別針對中國進口金額約三四○億、一六○億、二千億美元的商品課徵二十五％額外關稅，涵蓋化學品、汽機車、飛機、船舶、面板等；第四波約三千億美元商品，其中一二○○億美元涵蓋鞋類、紡織品、食品、洗碗機、平板電視等課徵十五％關稅，另一六○○億美元包括智慧型手機、筆記型電腦、電子遊戲機、電腦螢幕等課徵十五％關稅。隨後中國讓步達成協議，一二○○億美元商品十五％關稅減半至七．五％、一六○○億美元商品暫緩。

請繼續往下閱讀...

川普1.0至今 台商6年累積匯回收益達7086億

隨後的拜登政府大致延續川普關稅，二○二四年五月對中國電動車課徵一○○％關稅，還有太陽能、鋰電池等，可被視為第五波關稅。

這段川普一．○時期，台股上市公司累積處分中國事業投資金額，從二○一八年底的一○三三億元，到二○二四年第三季底已增至二○六七億元，六年來大增逾千億元；而累積匯回投資收益更從三一三六億元翻倍至七○八六億元，匯回投資收益大增三九五○億元。

西進台商 匯回催馬力

中國一向是台商最大海外投資地，光台股上市公司至二○二四年第三季底累積自台灣匯往中國投資金額達二兆三二七○億元，但相較二○一八年底的二兆一四四七億元、僅增加一八二三億元，較同期匯回投資收益金額大增的三九五○億元來看，顯示出川普一．○的威力，已讓台股公司西進急煞車、匯回催馬力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法