晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台股西進匯回增逾倍 處分投資多千億

2025/01/12 05:30

台股西進處分、匯回雙加速（資料來源：股市觀測站 製表整理：財經新聞群組）台股西進處分、匯回雙加速（資料來源：股市觀測站 製表整理：財經新聞群組）

記者高嘉和／專題報導

根據最新統計，「川普一．○」推動供應鏈重組，台商因避險而採取「中國加一」的「轉移產能」策略，台股上市公司六年來累積處分中國事業投資大增逾千億元、匯回投資收益更是翻倍。業者預期，隨著「川普二．○」將登場，台商過去維持中國產線、只移轉部分產能的「中國加一」策略，將升級至直接關掉中國產線、轉戰他地的「中國減一」。

川普2.0登場 不排除關掉中國產線

美國候任總統川普自二○一八年起陸續對中國實施四波關稅戰，前三波分別針對中國進口金額約三四○億、一六○億、二千億美元的商品課徵二十五％額外關稅，涵蓋化學品、汽機車、飛機、船舶、面板等；第四波約三千億美元商品，其中一二○○億美元涵蓋鞋類、紡織品、食品、洗碗機、平板電視等課徵十五％關稅，另一六○○億美元包括智慧型手機、筆記型電腦、電子遊戲機、電腦螢幕等課徵十五％關稅。隨後中國讓步達成協議，一二○○億美元商品十五％關稅減半至七．五％、一六○○億美元商品暫緩。

川普1.0至今 台商6年累積匯回收益達7086億

隨後的拜登政府大致延續川普關稅，二○二四年五月對中國電動車課徵一○○％關稅，還有太陽能、鋰電池等，可被視為第五波關稅。

這段川普一．○時期，台股上市公司累積處分中國事業投資金額，從二○一八年底的一○三三億元，到二○二四年第三季底已增至二○六七億元，六年來大增逾千億元；而累積匯回投資收益更從三一三六億元翻倍至七○八六億元，匯回投資收益大增三九五○億元。

西進台商 匯回催馬力

中國一向是台商最大海外投資地，光台股上市公司至二○二四年第三季底累積自台灣匯往中國投資金額達二兆三二七○億元，但相較二○一八年底的二兆一四四七億元、僅增加一八二三億元，較同期匯回投資收益金額大增的三九五○億元來看，顯示出川普一．○的威力，已讓台股公司西進急煞車、匯回催馬力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財