台灣太空青年突圍國際舞台 20多歲跨域女性如何扮要角？

2025/08/30 12:27

「聯合國太空世代諮詢委員會」（SGAC）過去會員註冊選項只有「China」，TSG副理事長張芹芸（右）與團隊成員，在國際場合當面與SGAC高層溝通。（TSG提供）「聯合國太空世代諮詢委員會」（SGAC）過去會員註冊選項只有「China」，TSG副理事長張芹芸（右）與團隊成員，在國際場合當面與SGAC高層溝通。（TSG提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕說到太空，許多人覺得離日常生活太遙遠，或聯想到美、中等強權。但在台灣，有一群平均年齡只有26歲的青年，正用行動縮短這段距離。這群來自不同專業的年輕人，自發組成「台灣太空世代發展協會」（Taiwan Space Generation, TSG），在下班之餘投入太空事務。特別的是，TSG女性比例過半，連理事長、副理事長都是女性，打破「太空＝男性工程師」的刻板印象。

青年與TASA相輔相成 突破外交困境

受限於國際處境，台灣難以正式參與國際太空組織，但青年角色意外成為突破口。國家太空中心（TASA）太空政策法制組組長江俊儒指出，官方機構參與有限，但國際間都有成熟的青年交流平台，台灣青年在國際場合除了可替台灣發聲，也能帶回國外第一手資訊。

TSG理事長王安棣正扮演這樣的橋樑。她接受本報記者專訪時分享，台灣在太空方面缺乏國際曝光度，各國對台灣太空發展較為陌生，因此每次出席展會，她都會主動向各國官員介紹台灣現況。

幾個月前，王安棣與TASA同團前往美國參加「Space Symposium」，這是全球規模最大的太空展之一，匯聚各國太空領袖，且帶有美方濃厚的軍事色彩，也因為由美國主導，台灣才能在台美友好的背景下參與。

這是少數台灣能與世界太空圈近距離對話的機會，TASA趁機與多國機構交流或進行閉門會議，學習各國經驗、甚至洽談合作。王安棣也在這個場合積極與各國青年建立連結，她說，「這些人未來很可能會成為各國太空領導階層，如果在他們起步階段就了解台灣，未來就更可能把台灣納入全球太空佈局。」

去年，台灣還成功爭取到一大突破。國際組織「聯合國太空世代諮詢委員會」（SGAC）因遵循聯合國體系，過去會員註冊選項只有「China」，台灣人只能被迫勾選這一欄，或乾脆放棄申請。

在台灣各方協助下，TSG團隊在國際場合當面與SGAC高層溝通，並舉出奧運等台灣參與的先例，經過多次交涉，最終讓SGAC增列「Chinese Taipei」。對青年而言，這不只是名稱問題，更象徵台灣在國際太空舞台的能見度。

TSG理事長王安棣今年前往美國參加「Space Symposium」，與各國青年建立連結。（TSG提供）TSG理事長王安棣今年前往美國參加「Space Symposium」，與各國青年建立連結。（TSG提供）

非紅供應鏈 台灣太空產業有優勢

除了國際發聲，TSG也希望幫助青年走進產業。副理事長張芹芸曾在台灣太空新創任職，目前在美國太空公司工作，她指出，台灣的半導體聚落和電子供應鏈是國際關注的優勢，「客戶要晶片或零組件，在台灣可以快速拿到好貨。」

更重要的是，台灣位於「非紅供應鏈」的關鍵位置。她觀察到，因為太空和國防密不可分，美中在太空安全領域各自建立陣營，而台灣廠商被視為「非紅」的可靠選項，這讓國際更願意合作。

太空需要各種人才 女性不能缺席

王安棣和張芹芸身為女性領袖，且TSG成員女性比例達54%（30位），在男性主導的理工領域格外罕見。張芹芸坦言，台灣太空產業仍以工程師、男性為主，但TSG鼓勵多元背景加入這個領域，「法律、經濟、政治、公關的人才都需要。」

王安棣補充，太空產業不會只談火箭技術，還涉及法規、商業應用等非技術面向，各領域的人都能有貢獻。舉例來說，太空服的設計若僅由男性主導，可能會忽略女性身體需求。她強調，「我們希望太空應用for all，不同文化、性別、專業背景的洞察都很重要。」

大力支持青年培育的TASA組長江俊儒認為，青年交流對台灣具有雙重意義：既能補足官方外交的侷限，也能吸引人才投入產業。隨著國際太空事務越發蓬勃，這群年輕人正用行動證明，台灣雖然並非傳統太空強國，卻能以「青年」和「女性」之姿，為下一個太空世代打開大門。

