美公布仿冒惡名市場 抖音商城上榜 中國淘寶、拼多多、敦煌網、百度網盤都入列

美國貿易代表署（USTR）8日在官網公布「2024年惡名市場名單」，抖音商城今年首次入列。（美聯社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國貿易代表署（USTR）八日在官網公布「二○二四年惡名市場名單」，列舉三十八家網路平台與三十三個實體市場，稱這些平台與實體市場涉及商標假冒或版權盜版行為，本次名單上仍有多家中國電商平台在列，包括淘寶、拼多多、敦煌網等，抖音商城今年首次入列。

戴琪：傷害美國 也傷害他國人民

美國貿易代表戴琪在聲明中指出：「假冒與盜版是全球關注的問題，不僅傷害美國民眾，也傷害其他國家的人民，我敦促我們的貿易夥伴加入打擊假冒與盜版商品行動；假冒藥品造成的健康與安全隱憂尤其令人困擾，這是今年報告進一步研究非法線上藥店與假冒藥品的原因。」

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最新名單仍有多家中國電商平台，包括淘寶、拼多多、敦煌網等平台，及雲端儲存服務商百度網盤；北京字節跳動旗下的抖音商城首次入列，二年前上榜的騰訊微信首度從名單移除；另有七家從事製造、配送與銷售的中國實體市場入列。

中國是最大仿品來源 蝦皮也列名

USTR報告指出，中國依然是全球最大仿冒商品來源，來自中國的假冒與盜版商品，加上從中國轉運到香港的商品，占美國海關查獲假冒與盜版商品總價值八十四％，占總數量達九十％。總部設在新加坡的蝦皮購物也名列「二○二四年惡名市場名單」。

根據USTR官網，美國二○○六年在特別三○一報告中首次確定「惡名市場」名單，並從二○一一年二月起每年公布名單，以此提高公眾意識，並協助美國政府優先考慮保護美國企業與其工人的智財權執法工作。

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