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今年半導體景氣 世界先進估溫和成長

2025/01/09 05:30

世界先進昨舉行歲末愛心餐會，捐款460萬元給台灣行動兒童療育協會、伊甸基金會、老五老基金會等6個社福團體。（記者洪友芳攝）世界先進昨舉行歲末愛心餐會，捐款460萬元給台灣行動兒童療育協會、伊甸基金會、老五老基金會等6個社福團體。（記者洪友芳攝）

中國成熟製程殺價競爭 國際客戶恐策略性轉單

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）董事長方略昨指出，2025年半導體業景氣預期將溫和成長，公司營運也會同步溫和成長，但充滿很多的不確定。面對中國成熟製程殺價競爭，他認為，非理性的價格競爭，也會造成客戶產生不信任感，尤其很多國際整合元件製造廠（IDM）的客戶，以策略考量會轉單，這對世界先進反而帶來機會。

歲末愛心餐會 捐款助弱勢

世界先進昨舉行歲末愛心餐會，公司及員工共同捐款460萬元給台灣行動兒童療育協會、伊甸基金會、老五老基金會等6個社福團體。

方略受訪表示，預估今年半導體業景氣溫和成長，主要看到全球GDP成長跟2024差不多，但充滿很多不確定，尤其川普上任後，包括關稅政策、301條款，美中地緣政治的競爭會被激化或緩和，將會影響全球經濟狀況；中國將推出許多方案刺激經濟，實施方式及功效如何都待觀察。

他強調，世界先進面對外在不確定性，會更積極開發技術，致力差異化，控管成本費用，以因應挑戰。AI還是產業主流，搭配AI的電源管理IC，世界先進已打進供應鏈，這也會是後續帶動成長的動能之一。車用電子還需1到2季的庫存調整，世界先進認為，8吋晶圓廠產能利用率最差情況已過，今年將力拚產能利用率穩定在7成或之上。

方略並表示，成熟製程價格競爭已持續一段時間，中國因產能過剩，造成非理性的價格競爭，但這種不合理的競爭，也會造成客戶產生不信任的狀態，尤其很多國際IDM廠的客戶，策略考量會轉單，對世界先進反而帶來的機會，公司已積極應對價格壓力，積極爭取機會，強化自身競爭力。

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