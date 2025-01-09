創新板2.0 新制上路挺新創

證交所舉辦TIB挺創新大喊話活動，由左至右為生物技術開發中心黃千岳副執行長、創業者共創平台基金會顏漏有董事長、巨思文化陳素蘭董事長、台灣網路暨電子商務產業發展協會何英圻理事長、投信投顧公會劉宗聖理事長、金管會陳彥良副主委、證交所林修銘董事長、創投公會邱德成理事長、財信傳媒謝金河董事長、工業總會呂正華秘書長、錼創李允立董事長、Gogolook走著瞧鄭勝丰董事長及證交所李愛玲總經理。（證交所提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕台灣證券交易所創新板新制於六日正式上路，全面取消合格投資人限制，開放逾一三○○萬名投資人參與創新板股票交易。證交所舉辦「TIB挺創新大喊話」活動，吸引約二○○家創新企業、中介機構、創投組織及二五○多位與會者參與，現場座無虛席，氣氛熱烈，展現證交所扶植新興產業的決心。

證交所董事長林修銘在致詞中指出，二○二四年台灣股市漲幅達二十八．四七％，在全球主要證券市場中僅次於那斯達克，並創下多項歷史新高，包括全體上市公司市值達七十三．九兆元，日均成交值突破四一二四億元；他強調：「創新板新制不僅提升市場流動性，更將吸引更多國內外創新企業進入資本市場。」

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林修銘期許未來能透過「科技」與「創新」雙軌並行，將台灣打造成智慧科技島。他也進一步提到，創新板取消合格投資人限制後，證交所將引進外部專家進行創新性審查，確保上市企業具高度創新價值。此外，創新板專屬的引資及法說會活動將協助企業提升國際曝光度，並透過IR平台建立更強的投資者關係。這些措施旨在提升創新板企業的市場認同度，助力台灣資本市場與國際接軌。

金管會副主委陳彥良在致詞中表示：「取消合格投資人限制，將讓更多投資人參與新興產業發展，這是建構亞洲資產管理中心的重要一步。」他強調，創新性審查機制不僅是保護投資人的措施，更是發掘優質創新企業的契機。

創投公會理事長邱德成指出：「這次改革是台灣資本市場的重要拼圖，未來將助力企業打進亞洲甚至全球市場。」投信投顧公會理事長劉宗聖則以棒球比喻，強調投信機構如同打線中的後段棒次，將以基金與ETF撐起資本市場發展的後盾，實現雙贏。

活動中，財信傳媒董事長謝金河在專題演講中對創新板新制給予高度肯定。他指出，創新板具備「高流動性」、「低門檻」、「聚焦創新」及「資訊透明」四大特色，未來將成為新創企業進入資本市場的最佳平台。

證交所安排的「創新板三大升級行動劇」則以輕鬆幽默的形式，生動演繹新制如何提升市場競爭力，並推出造市獎勵及風險預告書抽獎等措施，激勵投資人參與。

「創新板公司站出來」論壇由Gogolook董事長鄭勝丰與錼創科技董事長李允立分享上市歷程。鄭勝丰指出，創新板不僅提供穩定的籌資管道，還幫助企業吸引更多國際人才。李允立則強調，上市後企業的國際能見度提升，並鼓勵更多新創公司透過創新板進入資本市場，抓住成長機遇。

二○二五年為創新板二．○元年，證交所計畫深化國內生態圈鏈結，同時鎖定日本、新加坡、馬來西亞及越南等亞洲國家，吸引外國創新企業來台掛牌，力求將台灣創新板打造為亞洲的創新板。

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