〈財經週報-時事求是〉股市基本面與川普

川普再度當選美國總統，美股創歷史新高，台股及其他國家股市多在區間振盪，未來4年股市上下波動更有題材。（法新社）

■魏錫賓

川普再度當選美國總統後，美股又創歷史新高，S&P 500指數直破6,000點，並在短暫修正後反彈趨堅，但包括台灣在內的其他國家主要股市則多在區間振盪，中國股市甚至已下跌6%。在川普新政策的落實與基本面的交互作用下，這一個多月來的股市，或許成為未來4年的寫照。

2016年之後，台股加權股價指數與美股S&P 500指數亦步亦趨，起伏波動相當類似。川普再度勝選後美股飆至新高，台股雖亦隨著回升，但高點與上市加權股價指數在2024年7月的歷史最高點仍有約800點的距離，隨後下跌再反彈的幅度，也不如美股那般強勁。

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美國是最大進口國，2024年前3季貿易逆差接近9千億美元，是不少國家的經濟成長動力，美國經濟的表現影響全球景氣的榮枯；2024年前10月，台灣對美國的出口接近千億美元，占出口的23.79%，已超過對中國的直接出口。美國經濟、金融、進出口的變動，牽動全球的經貿與金融市場的起伏，對我國經濟的直接影響，尤其愈來愈重要。

川普施政高舉美國優先的口號，並直言將以關稅為武器，進行貿易談判，對各國企業的合作與競爭，將有深遠衝擊。川普再贏得總統大位後，類似在區間振盪的股市，並不僅是台灣，包括日、英、德等國也都相同，中國與韓國甚至更形弱勢，與美股的盤堅並不相同，可以想見，還未落實的川普政策，在國內與國內已先掀起了一定的不同作用。

如果勝選氣氛是一時的，川普效應應會慢慢和緩，而股市則一定程度向未來的基本面靠攏。台股股價指數在第三季激烈修正後，再在歷史高點附近徘徊，而產業與企業間的股價又有上下兩極的表現，可能反映了並不悲觀的前景，以及業績的落差。

不含金控業在內的全體上市公司在2024年前三季獲利較前一年成長達28.48％，但產業獲利情況差異確實極大。已經高獲利的半導體業，獲利再成長約3成，繼續擔任帶動台股與台灣經濟的領頭半，而原本低迷的紡織業，獲利也有大反彈，可是鋼鐵、塑膠業卻均衰退，上市塑膠業經加權平均後的每股盈餘且是負值，產業景氣陷於谷底。

以更新的資料觀察，上市公司2024年前10月的累計營收已達33兆元，較前一年同期成長12.27%，可是同期間半導體業成長20%，鋼鐵業卻衰退2.48%，塑膠業營收些微提高，不過10月份又落入困境。股價不完全反映業績，但也甚難持續獨行。

川普的個人風格在前次總統任內顯露無遺，一向不甘寂寞的川普，這一次會更善於舞動職位權力，甚至再藉政策左右經貿運作；而股市基本面與政策之間，本就互相牽動。未來4年，美國與美國之外的股市表現，或許會有不同於以往的連結；同時要記得，沒有川普的經濟、股市，也一向會上下波動。

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