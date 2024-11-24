中國非法挖角 在台負責人二度被逮 公司易名 續為上海矽睿科技招人犯法

中國上海矽睿科技在台辦公室負責人林秋培二度被逮。（資料照）

〔記者陳彩玲／台北報導〕中國上海矽睿科技未經許可，在台私設辦公室非法招攬研發人員，該辦公室負責人林秋培兩年前曾被逮，因認罪獲緩起訴，未料他在同址成立芯屹科技公司重操舊業，今年五月再度被法辦，林男為避風頭已將芯屹改名為「立宥成」，台北地檢署依違反兩岸人民關係條例，起訴林男與旗下兩名幹部。

二○二二年九月，調查局高雄市調查處在人力銀行網站上發現，林秋培成立的公司未經投審會的中資審查，就替上海矽睿科技招攬人才，在台違法聘請工程師研發電子產品，當時他承認以每月七千美元代價替中企工作，檢方考量林男已認罪，予以緩起訴一年，條件是須繳交四十萬元處分金至公庫。

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林秋培緩起訴 竟同址重操舊業

林秋培獲緩起訴隔月，竟又找友人林正平掛名負責人，在同址成立芯屹科技重操舊業，招募十多名工程師，為上海矽睿研發產品。台北市調查處立即報請北檢指揮偵辦，於今年五月底執行搜索，第二度將林男帶回偵訊。

檢調調查時，林秋培稱，自己是上海矽睿的員工且領有薪水，公司和芯屹有商業往來。至於為何在芯屹有辦公室，他辯稱是為方便和工程師進行業務溝通，在此設置和客戶聯繫的駐點。

但檢方勘驗林秋培及林姓、陳姓幹部的手機發現，三人都有向上海矽睿報告芯屹營運狀況的對話紀錄，甚至內部管理也都先徵求中企同意，包括招募工程師的條件、要不要聘用等；檢察官認為，芯屹的資金來源及營運，都是上海矽睿操刀，依法將林等三人起訴。

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