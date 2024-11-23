台泥︰明年仍然辛苦 啟動資產活化

台泥昨召開法說會，台泥董事長張安平特別扛著一袋低碳水泥出場，張安平指出，台泥感覺新鮮光亮，事實上一個水泥公司是一袋一袋水泥所堆積出來的。 （台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）昨天召開法說會，台泥董事長張安平特別扛著一袋低碳水泥出場，張安平指出，中國水泥市場現在多出來的產能達1倍以上，因此2025年水泥業仍會是辛苦的一年，2026年水泥市場會比較平衡後往上走，不會是暴利但會有利潤。

帳面價值602億 聚焦3大開發案

張安平認為，中國水泥市場產能3年內應該會降30%，10月台泥已看到售價往上拉，開始慢慢打平，台泥今年在中國整體獲利是負的，但EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤）是正的。

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台泥總經理程耀輝表示，台泥今年3月正式成立台泥資產管理開發公司，積極活化土地資產，將聚焦於台北信義區、新竹竹東及高雄鼓山區3大土地資產開發案。

程耀輝指出，台泥持有的土地資產帳面價值達602億元，其中投資性不動產土地面積達42萬坪，帳面價值達124億元，總公告現值為235億元；營業用土地及使用權資產帳面價值達478億元。

其中竹東土地開發案第1期已售出面積約6508.83坪，每坪50.5萬元，貢獻淨利26.14億元，可望在今年底前完成認列，挹注獲利。竹東其它22922坪土地，未來將推動更多的活化計畫，目前正尋找合作夥伴中。

台泥在台北信義區的土地位於信義區核心地帶，未來將結合台泥低碳水泥建材、超高性能混凝土（UHPC）等，興建辦公大樓。

高雄鼓山土地短期將借用高雄市政府規劃公共停車場、登山步道與滯洪池，長期計畫開發案面積約10萬坪，希望打造自然共存社區典範，實現生態保育與經濟發展雙贏。

台泥前3季營收1055億元，年增30%，台灣仍是營收最大貢獻地區，但占比已從去年的62%降至41%，中國營收比重由去年的35%降至21%，歐洲營收比重由3%提升至16%，土耳其營收比重占21%。

顯示台泥持續透過多元化的營收結構，降低對單一市場、單一產業波動的依賴，為集團注入更多的彈性與韌性，同時穩固收入來源的穩定性。

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