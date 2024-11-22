晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中芯漲贏輝達、台積電 分析師︰川普上任前逃命波

2024/11/22 05:30

中芯自九月低點以來已大漲120％，漲幅更勝於輝達、台積電；但分析師警告，中芯股價已太貴，，加上川普即將上任等因素，漲勢將難以為繼。（中央社資料照）中芯自九月低點以來已大漲120％，漲幅更勝於輝達、台積電；但分析師警告，中芯股價已太貴，，加上川普即將上任等因素，漲勢將難以為繼。（中央社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，中國最大晶圓代工廠中芯國際（SMIC）股價從九月低點大漲逾一倍，主因是市場預期該公司將受益於中國推動的晶片自力更生行動；但分析師警告，中芯股價已經太貴，加上川普即將上任等其他因素，這樣的漲勢將難以為繼。

在上海交易所掛牌的中芯自九月低點以來已大漲一二○％，漲幅更勝於輝達、台積電，因市場預期川普上任後，將加強對中國半導體產業的限制，促使中國更著墨於在地生產，這有利於中芯和其他中國同業；但一些分析師與基金經理人提醒，中芯股價已經太貴，中國晶片產業面臨經濟持續低迷，以及未來更無法取得關鍵技術等難題。

隨著中國致力於縮小與西方的技術差距，中國在晶片方面的支出一直超過其他國家。北京當局近期推出的刺激措施，市場預期將為中芯和華虹半導體等業者帶來利益，因而推高其股價，華虹股價自九月低點以來已反彈七十八％。

中芯第三季營收成長優於預期，因其成熟製程的價格具競爭力，吸引當地晶片設計商；此外，市場研究公司Counterpoint報告指出，中國晶圓代工廠比其他全球傳統晶片代工廠更早觸底。

市場對中國刺激政策過度樂觀

但即便傳統晶片的需求改善，在美國主導限制中國取得先進製造設備下，中國在人工智慧（AI）和其他先進晶片領域仍遙遙落後。晨星分析師李旭陽表示，如果中國AI新創公司無法取得先進處理器，也會傷害由中芯和華虹供應的周邊晶片需求。

部分觀察家指出，台積電可能調降傳統晶片的價格，增加中芯的定價壓力；李旭陽說，中芯和華虹的股價似乎太高了，除了因為市場可能高估平均賣價的復甦程度，也對中國財政刺激政策過度樂觀。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財