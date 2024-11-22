中芯漲贏輝達、台積電 分析師︰川普上任前逃命波

中芯自九月低點以來已大漲120％，漲幅更勝於輝達、台積電；但分析師警告，中芯股價已太貴，，加上川普即將上任等因素，漲勢將難以為繼。（中央社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，中國最大晶圓代工廠中芯國際（SMIC）股價從九月低點大漲逾一倍，主因是市場預期該公司將受益於中國推動的晶片自力更生行動；但分析師警告，中芯股價已經太貴，加上川普即將上任等其他因素，這樣的漲勢將難以為繼。

在上海交易所掛牌的中芯自九月低點以來已大漲一二○％，漲幅更勝於輝達、台積電，因市場預期川普上任後，將加強對中國半導體產業的限制，促使中國更著墨於在地生產，這有利於中芯和其他中國同業；但一些分析師與基金經理人提醒，中芯股價已經太貴，中國晶片產業面臨經濟持續低迷，以及未來更無法取得關鍵技術等難題。

請繼續往下閱讀...

隨著中國致力於縮小與西方的技術差距，中國在晶片方面的支出一直超過其他國家。北京當局近期推出的刺激措施，市場預期將為中芯和華虹半導體等業者帶來利益，因而推高其股價，華虹股價自九月低點以來已反彈七十八％。

中芯第三季營收成長優於預期，因其成熟製程的價格具競爭力，吸引當地晶片設計商；此外，市場研究公司Counterpoint報告指出，中國晶圓代工廠比其他全球傳統晶片代工廠更早觸底。

市場對中國刺激政策過度樂觀

但即便傳統晶片的需求改善，在美國主導限制中國取得先進製造設備下，中國在人工智慧（AI）和其他先進晶片領域仍遙遙落後。晨星分析師李旭陽表示，如果中國AI新創公司無法取得先進處理器，也會傷害由中芯和華虹供應的周邊晶片需求。

部分觀察家指出，台積電可能調降傳統晶片的價格，增加中芯的定價壓力；李旭陽說，中芯和華虹的股價似乎太高了，除了因為市場可能高估平均賣價的復甦程度，也對中國財政刺激政策過度樂觀。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法