歐盟擬強制技轉 設中企投資路障

歐盟上月確定對中國電動車在既有十％關稅外，加徵最高三十五％關稅；圖為中國浙江一處電動車生產線。（法新社檔案照）

保護區域企業 對中國立場趨強硬

〔編譯魏國金／綜合報導〕英國《金融時報》報導，歐盟兩名高級官員透露，歐盟計畫強制中國企業向歐企轉讓智慧財產，以換取歐盟補貼。此舉不僅呼應中國施壓外商分享智慧財產，才能取得市場准入的慣行，也是歐盟為保護區域企業，對中國立場趨於強硬的計畫之一。

轉讓智慧財產給歐企 才能換取歐盟補貼

知情者表示，要求中企在歐洲設廠並轉移技術的新標準，將首先納入十二月一份規模十億歐元補貼以發展電動車電池的標案中。該試驗性計畫可能推廣至歐盟其他補貼方案。知情者說，該要求儘管規模非常小，但呼應中國自己的作法，即施壓外企技術轉讓以換取進入中國市場的機會。

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報導指出，該計畫是歐盟對中國立場趨於強硬的一部分，歐盟尋求保護遵守嚴格環境法規的歐洲企業，免於遭受廉價與較高污染的進口損害。上月歐盟確定對中國電動車在既有十％關稅外，加徵最高三十五％關稅。歐盟也對申請氫能補貼的企業採取更嚴格標準，要求用於生產氫氣的電解槽，僅二十五％零組件可以採購自中國。

接近美國總統當選人川普的消息來源表示，川普將施壓歐盟跟進他的行動，對中國產品與投資設置更多壁壘。一名歐盟外交官表示：「如果我們想在一些議題上與川普合作，就必須決定該如何應對中國。」

若川普持續威脅對中國進口產品課徵六十％關稅，恐促使北京尋求將產品轉向歐盟等其他地區，反過來也使歐盟必須採取反制中國產品大舉湧入的措施。智庫「歐洲改革中心」高級研究員科納戈指出：「歐盟執委會正亟思許多方法，強化貿易防禦能力，以抵禦中國可能的貿易洪流轉向湧入歐洲。」

歐盟對中國技術進口的審查加劇，已促使寧德時代等中國公司在歐洲成立超級工廠，寧德時代已投資數十億歐元興建匈牙利與德國廠；上海遠景能源也投資數億歐元在西班牙與法國設廠。

與此同時，歐洲最大電池廠瑞典Northvolt卻瀕臨破產。電池是電動車重要組成部分，占成本逾三分之一，因此對試圖轉型至污染較少車款的歐洲汽車製造業而言，電池供應至關重要。

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