Newsweek「全球最值得信賴企業」 中華電被世界看見

中華電信榮登美媒Newsweek「全球最值得信賴企業」榜單，圖為中華電信董事長簡志誠。（中華電信提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕國際知名媒體《Newsweek》新聞週刊公布「二○二四年全球最值得信賴企業」（World’s Most Trustworthy Companies 2024）評選結果，中華電信於全球近六千家受評企業中脫穎而出，榮登全球排行榜單，是台灣唯一入榜的電信業者，並在全球十一家入榜電信營運商中名列前茅。

《Newsweek》為美國前三大新聞週刊之一，透過受訪者調查及市場分析，針對客戶信任、投資者信任、員工信任三大指標面向綜合評比，受評企業及受訪者涵蓋全球二十個國家、二十三個產業、近六千家企業，最終評選出全球最值得信賴之一千家企業；今年首次將台灣納入調查，中華電信即榮登上榜，彰顯中華電信的品牌信任深植人心，也讓台灣企業的傑出表現被世界看見。

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中華電信董事長簡志誠表示，中華電信非常榮幸獲得國際級肯定，身為台灣電信產業領導品牌，我們致力成為最有價值且最值得信賴的資通訊公司，我們瞭解「信任」是所有關係的根本，也是企業永續營運的基石，唯有員工、客戶、投資人及所有利害關係人相信企業重視其所關心的議題，品牌信任感和忠誠度才能延續，企業也才能在快速變遷的環境中穩定前行，因此，中華電信會持續秉持創新與用心，傾聽所有利害關係人的聲音，致力創造互惠共贏。

中華電信能獲得客戶的長期信賴，源自穩定且卓越的服務品質，及對專業與誠信的堅持；中華電信不僅獲得國際測速權威機構認證為全台最廣行動網路涵蓋、最快行動網速，更是全台唯一能夠提供涵蓋陸、海、星、空三六○度綿密網路的電信業者。

面對AI與雲端運算技術發展趨勢，產業對於高速且低能耗之傳輸需求持續提升，中華電信積極接軌國際、引進前瞻的新一代通訊技術，日前更與日本NTT合作啟動全球首例國際IOWN全光網路，實現大頻寬、低延遲、低功耗的優質網路傳輸，未來結合AI及XR（AR/VR）等創新技術，將可打造更多元且便利的創新應用。

中華電信更持續強化偏鄉及離島地區的網路建設，致力縮短城鄉數位落差，去年舉辦了超過八十場「智慧學堂」，惠及超過三千人次，落實數位平權目標。

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