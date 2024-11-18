美股氣虛拖累台股？ 法人看好明年續揚

投信業者認為，明年台股仍有實力續揚。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國大選結果底定、川普交易行情落幕，道瓊指數近一週下跌近千點，台股上週跌點也超過八百點，加上外資週賣超逾千億元，不少投資人擔心美股多頭漲勢恐近尾聲，可能「帶衰」台股；不過，投信業者認為，明年美股、台股仍有實力續揚，長線來看，以AI（人工智慧）供應鏈最被看好，值得逢低布局。

野村投信投資策略部副總張繼文分析，台廠近期緊盯川普加徵關稅、墨西哥製造等關稅議題，目前台ODM（委託設計代工）廠在墨國的主力製造產能多集中在伺服器、高速運算及汽車電子相關產品，儘管美國新局在短期內仍可能存在不確定性，但就中長期成長潛力來說，科技股仍將是較具向上動能的族群。

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PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈認為，雖然這波台灣半導體股價因為川普的關稅議題而受到衝擊，但中長線來看不影響整體AI趨勢發展，且從晶圓龍頭大廠財報可看出市場對於半導體需求有增無減，台股長多仍可期。

他分析，統計歷次美國選舉後十二月的表現，美股行情偏多機率相當高，對於與美股高度連動的台股不啻為一大利多；而台股上市櫃企業二○二五年的獲利成長趨勢不變，也是有利台股多頭的因子。

凱基投信認為，明年美股企業獲利可望維持雙位數成長，除資訊科技與通訊服務類股可望受惠AI大趨勢持續發光，基本面谷底反彈或受政策驅動的其他價值低估產業，也可望開始受到市場關注，投資價值浮現。

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