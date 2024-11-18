〈財經週報-投資觀點〉2024台股表現亮眼 展望2025投資策略

台股在2024年以29%漲幅領先全球股市，表現相當亮眼。展望2025年，可持續關注後續降息及AI發展前景。（資料照）

■羅壯豪

美國聯準會（Fed）最新宣布降息1碼，全球金融市場將持續維持寬鬆政策週期。隨著美國感恩節、耶誕節假期來臨，歐美進入傳統消費旺季，整體民眾實質消費力仍顯穩健；美國大選結果的出爐，川普當選可望增強美國經濟實力；又首先，彭博模型推估多數國家在一年內的衰退機率仍低於3成，軟著陸可能性仍偏高，不妨把握布局投資的機會。

AI技術發展 支撐台灣市場重要基石

回顧2024年，MSCI世界指數截至11月5日已上漲15%，台股更以29%漲幅領先全球股市，表現相當亮眼。隨著AI技術快速發展，成為全球需求和增長的主要驅動力，至2024年10月，台灣資通訊產品出口增長了18%，其中對美國的出口更是大幅增長52%，不管是Robotaxi、矽光子、或是COG先進封裝，均與台灣產業鏈息息相關。大型研究機構多評估，台股憑藉其強大的AI產業鏈支援，成為全球智能化趨勢中的重要代表，AI技術的發展將成為支撐台灣市場的重要基石。

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展望2025年，市場普遍預期美國經濟將走入軟著陸，隨著疫情後供給與存貨正常化、油價下跌及房屋租金增速放緩，有助於核心商品通膨壓力減輕。彭博經濟研究分析師預估美國失業率到2025年將有緩步上升的可能，Fed仍將進一步降息以避免就業市場快速惡化的風險。根據FOMC利率點陣圖顯示，降息終點約將落在2.9%，相較目前Fed基準利率仍有明顯再降息的空間。

投資人在配置資產時，可多把握布局債市的機會，選擇評等高、體質較佳的大型企業債券，除享受穩定現金流，還能在降息階段掌握實現資本利得的機會，達到穩定投資組合的效果。

整體而言，展望未來台股市場，仍需持續關注後續降息及AI發展前景，並謹慎檢視自身風險可能，適度調整投資布局組合，除善用證券交易平台的智慧功能、比較各大券商手續費外，更可透過專業債券交易平台，作為輕鬆買債的途徑，為未來財務目標搶先打下堅實的基礎，一步步在財富道路上走得更加穩健與長遠。

（作者為國泰證券資深副總、發言人）

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