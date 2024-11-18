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〈財經週報-台股盤勢解析〉樂觀看待產業獲利 台股年底前有望續攀新高

2024/11/18 05:30

美國電網汰舊換新勢在必行，川普可能會對中國供應鏈加徵關稅，對台灣重電廠商利大於弊。 （彭博）美國電網汰舊換新勢在必行，川普可能會對中國供應鏈加徵關稅，對台灣重電廠商利大於弊。 （彭博）

■姚宗宏

美聯準會（Fed）降息周期，加上美國大選結束，川普行情維持數日後，美股走勢開始震盪，台股走勢也開始整理。產業面在明年仍偏向樂觀，尤其AI族群，將帶動企業獲利明年度維持正成長，若以中性水平的17倍本益比估算，台灣加權指數有望在今年底前再創下新高。

川普與共和黨的大勝，迎來全面執政的局面。根據歷史經驗，若共和黨全面執政，美股後市正報酬機率高。川普勝選行情熱度降溫後，市場開始猜測川普未來可能祭出的新政策，觀望情緒濃厚之下，台股上週五收22,742.77點，上漲27.39點；週K收黑。

儘管川普上任前後會對股市較大的波動，但產業面在AI持續演進，加上若川普進一步對中國進行制裁動作、加徵關稅，台灣供應鏈可能受惠於轉單效應，受惠程度可觀。

等待外資回補 台股走勢有利

台股籌碼面仍以內資與大戶在撐盤，外資今年來呈現淨流出，但對大盤影響不大。當然，若外資能進一步回補台股，將有利於台股走勢，產生加分效果。

產業面，根據研究團隊所獲得的訊息，AI供應鏈未來展望皆是正面訊號；非AI電子產業的復甦速度比預期慢，因實質利率還維持在較高水平，尚未刺激終端需求，待利率降至一定水位時，才有望見到需求回溫的曙光，時間可能落在明年上半年。

台廠可望受惠轉單效應

川普上任後，可能會進一步對各國加徵關稅，預計對中國的影響最大，而台灣因具備領先的技術，加上是AI技術的主要供應者，台廠有望受惠於轉單效應。儘管可能會對台積電（2330）加徵進口稅，但台積電的最大客戶都在美國，價格也將反映在給客戶的定價上，會不會真的實現加徵高關稅，仍有待觀察。

川普的政策之一為主張排斥新能源，上任後可能會先暫停電動車的補助，對整體電動車產業會造成壓抑，但對特斯拉而言是好事，因可讓市場競爭設立門檻，讓其能維持一定的市佔率。

車用電子方面，中國祭出刺激政策，汽車受惠程度大，但由於內需動能有限，中國車廠勢必得出口，但目前歐洲消費動能仍持續低迷，尚未看到回溫跡象，加上川普上任後，可能會祭出進一步制裁中國的動作，台灣車用電子零組件有望受惠於轉單效應。

也因為川普不支持新能源，市場初期對重電設備保持中立偏空的態度，但因美國電網已老舊，汰舊換新勢在必行，若對中國供應鏈加徵關稅，台灣等其他國家的重電設備廠將有望受惠於轉單效應，對台灣重電廠商而言是利大於弊。

作夢行情漸發酵 可伺機布局主流產業

整體而言，時間進入到年底，市場已開始預估明年產業獲利，基本上仍樂觀其成AI所衍生出的商機，以及非AI電子族群的需求面有望在明年上半年復甦；年底作夢行情逐漸發酵，靜待這波整理過後，台股有望重啟動能，續攀新高，建議投資人可伺機布局主流產業。（作者為瀚亞投信國內投資部主管）

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