台灣在內？白宮：8/1前寄更多關稅信 有國家「壓線達成」協議

美國總統川普上任後，祭出關稅等多項措施。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）預計自8月1日起，開徵4月初宣布的高額「對等關稅」，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）週二（22日）表示，在8月1日前會寄出更多關稅通知信，部分國家也有望在最後關頭壓線達成協議。

綜合外媒報導，李威特指出，川普政府正積極與各國協商，可能會宣布更多貿易協議，或發送更多信函，通知各國在8月1日之前面臨的關稅稅率，但沒有透露細節。

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李威特表示，8月1日是美國開始徵收對等關稅的日期，並透露，川普下週將在白宮與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）會面，雙方預料將討論雙邊貿易議題，不過對於具體談判進度或涉及國家，白宮方面尚未透露細節。

李威特發表言論之際，歐盟外交官員表示，歐盟內部正討論更強硬的反制措施，包括啟動「反脅迫」機制，限制美國企業參與歐盟公共採購案，或針對美國服務業採取反擊行動，其中以德國為首的成員國態度特別強硬。

《路透》指出，川普發動的貿易戰顛覆了全球經濟，其目標直指美國大多數貿易夥伴，但談判迄今，川普尚未實現與數十個國家達成協議計畫。

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