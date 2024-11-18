〈財經週報-川普2.0〉貿易衝擊？ 學者：儘速與美溝通

學者認為，川普「保護費」說是競選言論，但台灣應思考川普想交易什麼，並及早與他溝通談判。（美聯社）

記者徐子苓／專題報導

擁護「保護主義」、「美國優先」的川普即將重返白宮，他曾發表「台擁護「保護主義」、「美國優先」的川普即將重返白宮，他曾發表「台灣偷走美國晶片生意，應向美國付保護費」等言論。多位學者皆認為，川普許多發言都是為了競選，是否會轉換成實際政策有待觀察，但台灣應思考商人出身的川普想交易什麼，並及早與他溝通談判。

根據中經院整理，川普的貿易政策包含：全世界都虧欠美國、中國欠最多；對外加稅、對內減稅；不支持離岸外包；不容忍貿易赤字上升；不支持補貼政策；不支持對外結盟。

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加稅方面，川普曾批評台灣搶走美國的晶片生意，外界擔憂川普會對台灣半導體業課稅。不過，中經院助研究員馬毓駿表示，此舉在執行上有難度，因台灣晶片是中間財，多於海外組裝成終端消費電子產品後再輸往歐美，即台灣晶片不會直接出口到美國，提高關稅對我國影響並不明顯。

若能助美「除鏽拋光」 晶片、軍售等議題可談

台經院景氣預測中心主任孫明德則強調，不要再把川普和高科技業掛鉤，美國的鏽帶（Rust Belt）才是左右這次大選的關鍵，因此川普在乎的是如何對鏽帶選民有交代；台灣應該思考川普想要什麼，如果可以幫川普穩住鏽帶選票，對川普來說，軍售、晶片、保護費等議題，都是可以談判的。

鏽帶是指工業曾盛極一時但如今衰落的地區，一般認為分布在美國五大湖區周邊。孫明德觀察，川普最忌諱三件事：賺美國錢、花美國錢、搶美國工作，如果避免這三件事且和他有來往，川普會是可以討論的對象，台灣若能幫他「除鏽拋光」，台積電（2330）就沒問題。

在離岸外包方面，東協國家近年受益於此政策，但川普上台後可能轉向。中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈提醒，台商近年為了分散投資風險或因應外國客戶要求，從「西進」轉為「南向」、「東向」，未來須更關注美國稅制、貿易、投資、勞動、出口管制等新規範，以免誤觸禁區受罰。

至於貿易赤字方面，台經院院長張建一示警，今年台灣對美的貿易順差上升，可能會導致川普質疑台灣操縱匯率，進一步影響對台貿易政策，面對「川普2.0」，台灣必須好好和美國溝通。

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