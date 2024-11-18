晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-川普2.0〉貿易衝擊？ 學者：儘速與美溝通

2024/11/18 05:30

學者認為，川普「保護費」說是競選言論，但台灣應思考川普想交易什麼，並及早與他溝通談判。（美聯社）學者認為，川普「保護費」說是競選言論，但台灣應思考川普想交易什麼，並及早與他溝通談判。（美聯社）

記者徐子苓／專題報導

擁護「保護主義」、「美國優先」的川普即將重返白宮，他曾發表「台擁護「保護主義」、「美國優先」的川普即將重返白宮，他曾發表「台灣偷走美國晶片生意，應向美國付保護費」等言論。多位學者皆認為，川普許多發言都是為了競選，是否會轉換成實際政策有待觀察，但台灣應思考商人出身的川普想交易什麼，並及早與他溝通談判。

根據中經院整理，川普的貿易政策包含：全世界都虧欠美國、中國欠最多；對外加稅、對內減稅；不支持離岸外包；不容忍貿易赤字上升；不支持補貼政策；不支持對外結盟。

加稅方面，川普曾批評台灣搶走美國的晶片生意，外界擔憂川普會對台灣半導體業課稅。不過，中經院助研究員馬毓駿表示，此舉在執行上有難度，因台灣晶片是中間財，多於海外組裝成終端消費電子產品後再輸往歐美，即台灣晶片不會直接出口到美國，提高關稅對我國影響並不明顯。

若能助美「除鏽拋光」 晶片、軍售等議題可談

台經院景氣預測中心主任孫明德則強調，不要再把川普和高科技業掛鉤，美國的鏽帶（Rust Belt）才是左右這次大選的關鍵，因此川普在乎的是如何對鏽帶選民有交代；台灣應該思考川普想要什麼，如果可以幫川普穩住鏽帶選票，對川普來說，軍售、晶片、保護費等議題，都是可以談判的。

鏽帶是指工業曾盛極一時但如今衰落的地區，一般認為分布在美國五大湖區周邊。孫明德觀察，川普最忌諱三件事：賺美國錢、花美國錢、搶美國工作，如果避免這三件事且和他有來往，川普會是可以討論的對象，台灣若能幫他「除鏽拋光」，台積電（2330）就沒問題。

在離岸外包方面，東協國家近年受益於此政策，但川普上台後可能轉向。中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈提醒，台商近年為了分散投資風險或因應外國客戶要求，從「西進」轉為「南向」、「東向」，未來須更關注美國稅制、貿易、投資、勞動、出口管制等新規範，以免誤觸禁區受罰。

至於貿易赤字方面，台經院院長張建一示警，今年台灣對美的貿易順差上升，可能會導致川普質疑台灣操縱匯率，進一步影響對台貿易政策，面對「川普2.0」，台灣必須好好和美國溝通。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財