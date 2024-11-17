APEC企業家對話 聚焦川普2.0供應鏈變化

秘魯APEC昨舉行經濟領袖與企業諮詢委員會代表對話，我國由廣達電腦技術長張嘉淵（左起）、宏碁董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨3人代表台灣業界出席。（記者徐子苓攝）

〔特派記者徐子苓／利馬十五日報導〕秘魯APEC（亞太經濟合作會議）舉行經濟領袖與企業諮詢委員會代表對話，我國由宏碁、廣達、台灣大哥大的三位企業家代表台灣業界參加。三人在會後分享，今年APEC各企業代表都很關切美國總統當選人川普上任後，會對貿易、供應鏈帶來什麼影響以及如何應對。

APEC企業諮詢委員會（ABAC）是由二十一個經濟體領袖各指派國內三位企業家組成，台灣代表為宏碁董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨與廣達電腦技術長張嘉淵。

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陳俊聖指出，今年會議有三大主題，包括人（People）、商業（Business）、繁榮（Prosperity），談到科技、AI（人工智慧）、數位經濟、資安等。

林之晨說，今年APEC CEO Summit中，大家都在談論川普，猜測他上任後會對世界貿易和秩序帶來什麼影響，其中倫敦政經學院院長說得很好，第一個要擔心的應該是墨西哥，因為墨西哥在北美自由貿易協定下，吸引了很多外資去投資，未來川普可能不會讓墨西哥占這個便宜。

張嘉淵說，各代表都在討論川普上來要怎麼應對，也有很多人揣測川普會有什麼政策，但他個人沒有參與這樣討論，大家的確很關心供應鏈，無論誰當總統都會有政策上的波動，不過這次因為過去有些經驗，會比以前準備得更好。

林之晨：台灣一詞不再是「佛地魔」

至於近幾年ABAC會議氛圍有何轉變？林之晨說，八年前他剛參與時，發言中若提到「台灣」，對岸馬上就會抗議，要求以後不能在會議上講到台灣，必須要用中華台北；但現在會議中即便提到台灣，也不太會有人抗議，甚至在私底下介紹時，其他會員都會介紹他們是台灣的代表。

他笑說，「台灣」這個詞以前就像「佛地魔」一樣，在會議上是不能用的，但現在大家對於這個詞還滿開放。

區域AI框架 台灣可分享貢獻

ABAC代表們在去年會議曾研議推動亞太區域AI框架，林之晨說，今年也有討論到此議題，負責主導的是加拿大，明年會把AI的政府治理納為正式的議題來談，相信台灣會有不少貢獻。

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