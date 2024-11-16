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12月盤價開平高盤 中鋼︰助下游爭取訂單

2024/11/16 05:30

中鋼為穩定國內鋼市信心，12月盤價開出平高盤，協助下游爭取訂單。 （記者林菁樺攝）中鋼為穩定國內鋼市信心，12月盤價開出平高盤，協助下游爭取訂單。 （記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）昨日開出12月盤價，主力的熱軋、冷軋每噸小幅調漲300元，其餘開平盤。中鋼說明，因全球鋼市強弱互現，近期匯率與原物料價格波動劇烈，製造業景氣與終端消費復甦尚需時間，且年末時節客戶多傾向降低庫存因應，為穩定國內鋼市信心，開出平高盤，來協助下游爭取訂單。

明年需求成長 供給趨緊不變

中鋼12月盤價中，熱軋鋼板、鋼捲（一般料）、熱軋鋼捲（軋延料）、冷軋鋼捲（一般料）等，每噸調漲300元；電鍍鋅鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲、中低規、高規等電磁鋼捲則持平。

中鋼認為，美總統大選順利落幕，市場消除觀望氣氛，中國力推十兆人民幣地方政府化債政策，擴大明年度財政政策空間，明年預期地緣政治不確定因素降低，全球經濟展望穩健。

在鋼鐵需求方面，世界鋼鐵協會預估明年全球鋼鐵需求將成長1.2%，來到17億7150萬噸，較今年增加2060萬噸。而供給部分，進入秋冬季空汙環保限產時期，全球鋼鐵供給趨緊態勢不變。

原物料價格則受中國利多政策支撐，鐵礦砂與煤礦分別維持每公噸100到110美元與200到210美元水準，煉鋼成本維持相對高檔。

避中低價鋼材 有利爭取豁免

各國的鋼鐵行情堅挺，中鋼表示，歐洲鋼廠近期調漲鋼價態度明確，明年第一季交期熱軋報價較今年12月交期價格每公噸高50美元以上，美國鋼廠10月底也調漲熱軋每公頓約20到30美元，製造業回流美國後續漲價格局可期。

至於中國流通行情上個月受政策激勵大幅拉漲後適度回檔修正，寶武、鞍本12月平板類產品以平盤開出，亞洲鋼價盤整後有向上契機。

中鋼董事長黃建智強調，美國大選落幕，川普重返執政，因美國早對中國祭出雙反，對鋼市影響有限，主要需觀察對其他國家、品項等態度，目前仍看穩到農曆年前鋼市穩健；中鋼也呼籲，下游用鋼產業應避免使用中國低價傾銷鋼品原料所製成品、半成品，降低遭美中貿易戰所波及風險，且會有利我國向美國爭取鋼鐵關稅豁免。

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