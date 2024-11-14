與台洽簽租稅協定 財長：美跨黨派支持

財政部長莊翠雲表示，台美洽簽ADTA獲得美國行政部門、國會跨黨派支持，雙方民間企業也都殷切期望，對推進上是個助力。（記者田裕華攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕川普將重返白宮，立委關切是否影響台美洽簽避免雙重課稅協定（ADTA）。財政部長莊翠雲表示，台美洽簽ADTA獲得美國行政部門、國會跨黨派支持，雙方民間企業也都殷切期望，對推進上是個助力。財政部報告則指出，雙方財政部近期將就台美租稅協定相關議題展開討論，以確認互惠減免稅待遇。

美國財政部十月二十九日宣布，美國與台灣將就解決雙重課稅問題展開談判，立委關切共和黨完全執政後是否影響該案推動？莊翠雲說明，台美洽簽ADTA，是企業及個人在做跨境投資及營運時非常關切的事，可以解決超額稅負及雙重課稅的問題，獲得美國行政部門、國會跨黨派支持，美國眾議院已經無異議通過，參議院因包裹法案，其他法案有部分爭議以至於無法往前推進。

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莊翠雲表示，對於台美洽簽ADTA，後續會跟外交部及駐美代表持續了解；財政部與美方行政部門一直就技術面的工作在進行中，因為必須進一步釐清及了解兩國稅法，有助於加快未來洽簽進展。

另，財委會今邀請財金部會進行專題報告，財政部書面報告指出，台美簽署避免雙重課稅協定，可降低雙方企業在對方國從事經貿活動營業成本，創造更多投資及貿易機會；雙方財政部將於近期就相關議題展開討論，以確認互惠減免稅待遇。

對於川普的貿易政策對台灣的影響，報告中說，川普在選舉期間提出課徵基本關稅及提高不公平貿易國家關稅等，須視其明年一月就職後相關政見如何落實及推動期程，將持續關注美國最新情勢進展，並適時評估對我國經濟及金融影響，採取因應措施。

財政部表示，近年在全球供應鏈重整、台商回流及AI應用商機興起下，我國外貿市場結構已有轉變，對美國出口占比持續升高，對中國與香港則下滑。國內主要廠商也積極對外投資，擴大供應鏈涵蓋面，提高應對地緣政治情勢變化的彈性及空間。

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