晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

與台洽簽租稅協定 財長：美跨黨派支持

2024/11/14 05:30

財政部長莊翠雲表示，台美洽簽ADTA獲得美國行政部門、國會跨黨派支持，雙方民間企業也都殷切期望，對推進上是個助力。（記者田裕華攝）財政部長莊翠雲表示，台美洽簽ADTA獲得美國行政部門、國會跨黨派支持，雙方民間企業也都殷切期望，對推進上是個助力。（記者田裕華攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕川普將重返白宮，立委關切是否影響台美洽簽避免雙重課稅協定（ADTA）。財政部長莊翠雲表示，台美洽簽ADTA獲得美國行政部門、國會跨黨派支持，雙方民間企業也都殷切期望，對推進上是個助力。財政部報告則指出，雙方財政部近期將就台美租稅協定相關議題展開討論，以確認互惠減免稅待遇。

美國財政部十月二十九日宣布，美國與台灣將就解決雙重課稅問題展開談判，立委關切共和黨完全執政後是否影響該案推動？莊翠雲說明，台美洽簽ADTA，是企業及個人在做跨境投資及營運時非常關切的事，可以解決超額稅負及雙重課稅的問題，獲得美國行政部門、國會跨黨派支持，美國眾議院已經無異議通過，參議院因包裹法案，其他法案有部分爭議以至於無法往前推進。

莊翠雲表示，對於台美洽簽ADTA，後續會跟外交部及駐美代表持續了解；財政部與美方行政部門一直就技術面的工作在進行中，因為必須進一步釐清及了解兩國稅法，有助於加快未來洽簽進展。

另，財委會今邀請財金部會進行專題報告，財政部書面報告指出，台美簽署避免雙重課稅協定，可降低雙方企業在對方國從事經貿活動營業成本，創造更多投資及貿易機會；雙方財政部將於近期就相關議題展開討論，以確認互惠減免稅待遇。

對於川普的貿易政策對台灣的影響，報告中說，川普在選舉期間提出課徵基本關稅及提高不公平貿易國家關稅等，須視其明年一月就職後相關政見如何落實及推動期程，將持續關注美國最新情勢進展，並適時評估對我國經濟及金融影響，採取因應措施。

財政部表示，近年在全球供應鏈重整、台商回流及AI應用商機興起下，我國外貿市場結構已有轉變，對美國出口占比持續升高，對中國與香港則下滑。國內主要廠商也積極對外投資，擴大供應鏈涵蓋面，提高應對地緣政治情勢變化的彈性及空間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財