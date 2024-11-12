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SpaceX未要求台廠撤出 經部：中國假資訊作戰

2024/11/12 05:30

網傳SpaceX台廠供應鏈被要求遷出台灣一事，經濟部指出，該假消息來自中國認知作戰。（路透、資料照；本報合成）網傳SpaceX台廠供應鏈被要求遷出台灣一事，經濟部指出，該假消息來自中國認知作戰。（路透、資料照；本報合成）

〔記者廖家寧／台北報導〕網傳馬斯克旗下太空科技公司SpaceX以分散地緣風險為由，要求星鏈衛星（Starlink）的台廠將產線移出台灣。對此，經濟部指出，求證相關台廠，並無外傳產線外移的情事，研判該訊息是來自中國的認知作戰，甚至還忘記「簡轉繁」，呼籲各界研判消息的來源與正確性。

該則以簡體字書寫的圖文，內容為「馬斯克要求四十六家工廠遷出台灣，川普剛上台做出了窮台第一步」。經濟部表示，研判是來自中國的假資訊作戰，該則假資訊「急著造假還忘記簡轉繁」。

經濟部指出，第一時間直接與該衛星供應鏈相關業者求證，業者表示，美國大選以來這段時間，並未接到SpaceX要求工廠遷出台灣的要求。

經濟部強調，台廠在衛星產業領域具備自主研發能量，台灣的電子、資通訊產業是全球供應鏈的重要一環，至少已有四十六家電子零組件產業（材料元件、PCB、天線元件、纜線、電源供應器等），除供應SpaceX外，也打進國際衛星通訊服務、電信營運與設備商，確保全球多元布局。

經濟部表示，除電子零組件產業仍在台灣深耕研發製造外，經濟部自二○二一年以來，已透過主題式研發輔導，支持卅家系統、零組件業者集結能量，成功開發涵蓋家用、車用、船用、航空用等各類衛星地面設備產品研製能力，並向全球各型態衛星通訊服務、設備商爭取建立供應鏈合作關係。

經濟部指出，台廠在因應美中科技角力、全球強調供應鏈韌性「去中化」的局勢下，早已採取分散市場策略，發揮出極有彈性的產能調適力，短期政治因素不至於影響國際衛星商與台廠供應鏈的合作關係。

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