美元反彈、台幣量縮連2黑 收30.582元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普揚言開除聯準會理事庫克，引發市場憂心央行獨立性受損，美元指數一度走軟，但市場普遍認為9月降息仍取決於經濟數據，焦點鎖定周五PCE通膨。美元指數先跌後反彈，加上外資熱錢仍未回頭，新台幣兌美元匯率午後貶勢擴大，最後收30.582元，貶2.7分，匯價連2黑，成交量僅12.785億美元。

台股今天則是上漲214.8點，收在24519.9點，三大法人合計買超76.09億元。其中，外資賣超19.47億元。

請繼續往下閱讀...

台幣無視於台股大漲，上午在平盤附近橫向盤整，市場觀望氣氛濃厚，午後隨外資匯出力道加劇，台幣貶勢擴大，央行尾盤並趁機調節，使匯價連2日收在當日最低點。

外匯交易員指出，雖然進入月底，但出口商拋匯謹慎，只見到低點才會進場，加上外資熱錢尚未回頭，匯市交投冷清，再度回到先前緩貶格局。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數反彈0.14%，主要亞幣中韓元小漲0.09%、人民幣升值0.03%；新幣重挫0.16%、台幣下跌0.09%、日圓貶值0.04%，在美元相對有撐下，多數亞幣多呈現偏弱整理。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法