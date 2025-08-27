晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美元反彈、台幣量縮連2黑 收30.582元

2025/08/27 18:45

美元反彈、台幣量縮連2黑 收30.582元。（記者陳梅英攝）美元反彈、台幣量縮連2黑 收30.582元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普揚言開除聯準會理事庫克，引發市場憂心央行獨立性受損，美元指數一度走軟，但市場普遍認為9月降息仍取決於經濟數據，焦點鎖定周五PCE通膨。美元指數先跌後反彈，加上外資熱錢仍未回頭，新台幣兌美元匯率午後貶勢擴大，最後收30.582元，貶2.7分，匯價連2黑，成交量僅12.785億美元。

台股今天則是上漲214.8點，收在24519.9點，三大法人合計買超76.09億元。其中，外資賣超19.47億元。

台幣無視於台股大漲，上午在平盤附近橫向盤整，市場觀望氣氛濃厚，午後隨外資匯出力道加劇，台幣貶勢擴大，央行尾盤並趁機調節，使匯價連2日收在當日最低點。

外匯交易員指出，雖然進入月底，但出口商拋匯謹慎，只見到低點才會進場，加上外資熱錢尚未回頭，匯市交投冷清，再度回到先前緩貶格局。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數反彈0.14%，主要亞幣中韓元小漲0.09%、人民幣升值0.03%；新幣重挫0.16%、台幣下跌0.09%、日圓貶值0.04%，在美元相對有撐下，多數亞幣多呈現偏弱整理。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財