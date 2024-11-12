川普重稅效應 中國出口恐先衝後崩

美國六十％的關稅將導致中國的出口總額未來十二個月下跌八％，同時美中新一輪貿易戰將使中國經濟成長率減少兩個百分點。（法新社資料照）

美商囤貨將推高中國出口 但估未來一年恐急墜8％

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統當選人川普的高關稅政策，正促使美國進口商趕在他一月就職前擴大對中國進口，以避免成本飆漲。中國安平證券首席經濟學家鍾正生指出，下一季中國出口高峰是確定的，「這反映在運價上」，不論是美國西岸或東岸航線，中國出口貨櫃運價指數本月初均開始反彈。

專家︰出口貨櫃運價已彈升

凱投宏觀統計，美國對中國產品的需求，貢獻中國國內生產毛額（GDP）近三％。美國進口商可能趕在貿易戰二．○開打前加緊向中國採購、提前出貨，以避免高關稅衝擊；中國則可能在明年下半年感受到美國調高關稅的打擊。

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川普第一任時對中國發動貿易戰，對價值約三六○○億美元的中國進口產品，課徵十％至二十五％關稅；他今年則在選戰中表示，將把中國產品關稅增至六十％。

麥格里資本首席經濟學家胡偉俊指出，北京或許別無選擇，只能轉向更激進的「不惜一切代價」刺激策略，因為經濟成長的主要推動力將轉回內需。他說：「在極端狀況下，六十％的關稅將耗費三兆人民幣的刺激才能抵銷相關衝擊，如果目標是扭轉內需，或許還必須再支出三兆人民幣。」

新貿易戰 中GDP將減2百分點

他補充，美國六十％的關稅將導致中國的出口總額未來十二個月下跌八％，同時美中新一輪貿易戰將使中國經濟成長率減少兩個百分點；也許今年十二月中共中央政治局會議將決定中國因應貿易戰二．○的短期與長期策略。

中國投資銀行中金公司評估，美國六十％的關稅可能嚴重拖累中國的出口與成長，需要人民幣貶值六％至九％，或增加一．五％至二％的財政赤字才能抵銷。

事實上，由於房市危機持續、內需低迷，今年以來中國主要依賴出口支撐經濟成長。彭博統計，中國今年前十月貿易順差達七八五○億美元，若持續此趨勢，今年中國貿易順差將逼近一兆美元（約三十二．三七兆台幣）、年增近十六％，創空前紀錄，更埋下美中貿易戰伏筆。

美國外交關係協會資深研究員賽瑟指出，「中國的出口價格持續下滑，但出口量卻大幅成長，顯示中國經濟再次依靠出口實現成長」。

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