美元反彈、日圓急殺！新台幣連6黑收30.678元

2025/09/02 17:55

新台幣連6黑，收30.678元。（記者陳梅英攝）新台幣連6黑，收30.678元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美元跌深反彈，加上日本央行副總裁冰見野良三談話被市場解讀為「對未來升息抱持謹慎態度」，引發日圓急貶，亞幣全面承壓。新台幣兌美元匯率午後貶勢加劇，終場收在30.678元，貶值4.8分，匯價連6黑，並續創4個月新低，成交量12.45億美元。

美股昨日休市，台股今早一度開高，但台積電反攻無力，大盤指數終場下跌54.95點，收在2萬4016.78點。三大法人合計買超12.73億元，其中外資結束連5日賣超，轉為買超76.28億元，市場關注其動向。

外匯交易員指出，外資雖在台股買超，但在匯市仍偏向資金匯出，加上美元反彈、亞幣普遍走弱，出口商亦惜售，使得新台幣匯價持續往30.7元靠攏。市場正靜待本週美國非農就業數據出爐，這將是聯邦公開市場委員會（FOMC）會議前的最後一份就業數據，投資人期待藉此尋找利率政策的進一步訊號。

根據央行統計，截至下午4時，美元指數勁揚0.66%，重返98高位；日圓重挫1.06%，成為單日最弱亞幣；新加坡幣大跌0.41%，人民幣亦貶0.22%，台幣下跌0.16%，韓元小跌0.08%。

外電報導指出，冰見野良在演講中表示，若經濟持續改善，升息將是適當的政策方向，但日本央行仍須關注美國關稅對日本經濟的衝擊，因影響可能超過預期。受此影響，日圓急貶，盤中一度跌破148兌1美元關卡，創逾1個月新低。

