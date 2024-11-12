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瞎扯中火「中共介入規劃」 中市環局長被趕出議場

2024/11/12 05:30

台中市環保局長陳宏益日前在市議會答詢稱，他懷疑「一定有中共思惟介入台電規劃」，此番言論昨在台中市議會遭多名議員撻伐，一度被趕出議場。（記者蘇孟娟攝）台中市環保局長陳宏益日前在市議會答詢稱，他懷疑「一定有中共思惟介入台電規劃」，此番言論昨在台中市議會遭多名議員撻伐，一度被趕出議場。（記者蘇孟娟攝）

陳宏益抹紅 台電要求道歉

民進黨議員林德宇表示，穩定供電須仰賴專業規劃，而非政治口水，台中市環保局長陳宏益隨意「抹紅」台電，應該向台電道歉。（記者蘇金鳳攝）民進黨議員林德宇表示，穩定供電須仰賴專業規劃，而非政治口水，台中市環保局長陳宏益隨意「抹紅」台電，應該向台電道歉。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕行政院長卓榮泰日前視察台中火力發電廠，宣布中火「無煤化」後，除役的六部燃煤機組轉國安備用，台中市環保局長陳宏益在市議會答詢一度稱，他懷疑「一定有中共思惟介入台電規劃」，此番言論昨在台中市議會遭多名議員撻伐，一度被趕出議場；台電昨也斥遭抹紅要他道歉，陳宏益強說，「如果能讓台中未來三年燃煤減到六百萬噸以下，跟誰道歉我都願意」。

民進黨議員王立任昨在議會警消環衛業務質詢時指出，中火是國民黨規劃設計興建，早在民進黨執政前已興建八部燃煤機組，當時已是亞洲最大，陳宏益的「中共介入規劃」說法誤導民眾，要求他說出發言根據，否則也可以合理懷疑莫非他是懷疑國民黨是中共同路人。

陳宏益說，「我們國安最大敵人就是中共」，合理懷疑把電廠集中對國安有很大疑慮；王立任怒譏他連是半夜作夢、還是有所本都說不出來，發言不適當，根本不適任，要求他離開議場；主席、議員林德宇認為應對議員質詢實問實答，裁示陳宏益離開議場。

燃煤機組轉國安備用 議員︰高雄電廠也有

議員黃守達說，高雄電廠也有燃煤機組轉國安備用，環保局長持續用國安理由恐嚇大眾，根本失言；議員陳淑華也說，歐洲向俄羅斯購買天然氣，就因烏俄戰爭「斷氣」，中火以氣換煤後，燃煤機組轉作國安備用有何不妥。

陳宏益表示，他沒有抹紅或責怪台電的意思，只是要大家注意，若真的是基於國安考量，就不要再有「超級大電廠」的思惟。

林德宇表示，穩定供電須仰賴專業規劃，而非政治口水，憑什麼隨意「抹紅」台電，應該向台電道歉。陳宏益說，「如果能讓台中未來三年燃煤減到六百萬噸以下，跟誰道歉我都願意」。

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