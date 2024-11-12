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整體營運展望正向／英業達︰明年AI伺服器業績 增6成

2024/11/12 05:30

英業達預估2025年整體營收成長個位數百分比。（資料照）英業達預估2025年整體營收成長個位數百分比。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子代工廠英業達（2356）2025年營運展望正向，該公司看好整體營收成長個位數百分比，其中，筆電業績在換機潮助攻下可望年增雙位數百分比，AI伺服器業績年增幅度上看6成，智慧裝置則優於今年的微幅成長。

筆電迎換機潮 可望雙位數成長

英業達總經理蔡枝安昨在法說會提到旗下三大產品第四季展望，預期筆電出貨將優於去年同期，不過由於今年出貨高峰期已過，因此將較第三季減少；伺服器受惠於美系AI機種需求強勁，以及中系客戶積極拉貨，年對年、季對季皆為成長；穿戴裝置也會迎來雙成長。

蔡枝安說，明年微軟停止Win10作業系統更新帶來的換機潮，將成為2025年旗下筆電事業成長的主要動能，預計出貨數量年增雙位數百分比。關於AI PC，由於今年出貨時間不長，明年表現也會優於今年，後續要觀察應用面發展。

英業達企業電腦事業群總經理林書如指出，由於去年AI伺服器出貨數量較少，今年的業績年增2.5至3倍左右，占整體營收2至3成，明年AI伺服器業績將成長6成以上，在整體營收占比增加到3至4成。

按照輝達給予的時程資料，英業達代工的GB200 NVL36與NVL72將在明年首季開始出貨，數量多寡取決於客戶的建置規劃與軟體、應用相容程度。此外，英業達除了鎖定北美4大雲端服務供應商，也以x86等相關架構與系統的AI伺服器，因應中小型規模客戶的需求，同時向二級供應鏈販售資訊整合平台。

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