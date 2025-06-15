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印航空難逾279死 印度徹查波音787 不排除「全面停飛」

2025/06/15 13:41

印度航空（Air India）1架飛往倫敦的波音787夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner）本月12日在起飛後不久墜毀住宅區，導致逾279人罹難。（美聯社）印度航空（Air India）1架飛往倫敦的波音787夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner）本月12日在起飛後不久墜毀住宅區，導致逾279人罹難。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印度航空（Air India）1架飛往倫敦的波音787夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner）本月12日在起飛後不久墜毀住宅區，導致279人罹難，為印度近10年來最嚴重的空難。印度政府目前已下令對當地航空公司運營的所有波音787飛機進行檢查，且不排除「全面停飛」國內所有波音787機隊的可能性。。

綜合媒體報導，印度民航部長納伊度（Kinjarapu Ram Mohan Naidu）週六（14日）表示，印度航空監管機構已下令當地航空公司針對波音787機型進行額外的維護檢查，此次檢查要求加強確認項目包括飛機的起飛參數、電子引擎控制系統與燃油裝置等。

本次發生空難事故的印度航空在一份聲明中表示，目前公司正在完成印度監管機構指示的一次性安全檢查，並補充表示「其中一些檢查恐會導致某些長途航線的週轉時間延長和潛在延誤」。

報導指出，目前印度尚未發布波音787停飛命令，但有消息人士透露，印度政府正在評估「全面禁飛」這個選項。

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