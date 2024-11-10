〈財經週報-餐飲業〉日出茶太插旗63國 力拚成為全球龍頭

Chatime日出茶太目前在全球63個國家及地區，開出1400家「Chatime日出茶太」，力拚成為全球手搖茶市場龍頭。 （記者楊雅民攝）

記者楊雅民／專題報導

以手搖茶日出茶太（Chatime）崛起的六角國際集團，目前已揮軍全球63個國家及地區，開出1,400家分店。揮別疫情陰霾，六角去年也擬定3年內全球要達2500家店的計畫，力拚成為全球手搖茶市場龍頭。

六角董事長王耀輝表示，六角自2010年起，透過代理的合作夥伴，成功在印尼、菲律賓、澳洲、加拿大、英國、阿拉伯聯合大公國，甚至遠征非洲模里西斯開店，今年更在泰國、印度、土耳其等新興市場展店。

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Chatime日出茶太目前在台灣只開出26家門市，但海外已有4個國家總店數破百店。

透過代理合作夥伴 印尼已開出420家分店

第1大市場為印尼，已開出420家；菲律賓居次，已開出180家；澳洲排名第3，開出168家；加拿大133家、馬來西亞45家。

瑞士的Chatime日出茶太1杯珍珠奶茶賣7.3瑞士法郎 （約新台幣270元），瑞士星巴克大杯拿鐵也僅賣7.2瑞士法郎（約新台幣266元）。

王耀輝觀察，很多台灣手搖茶品牌進軍海外皆瞄準華裔市場，開60家就開不下去了，「只賣華裔會有瓶頸」，日出茶太除了華裔人口外，更重要的是要打入全球非華裔市場。

六角今年特別成立Chatime Global團隊，聘請Carlos Antonius擔任Chatime全球執行長，Jeff Cheng為全球行銷長，扮演台灣手搖飲料與世界溝通的橋樑。

Carlos表示，日出茶太接下來會在美國和中南美市場積極拓點，美國市場胃納量很夠，但不可能遍地開花，日出茶太初期會鎖定德州、佛羅里達、馬里蘭、內華達、加州這5個州先佈局。

他並指出，美國開店法規嚴格，開1家店從找到店到開幕都要花上9~12個月，美國市場不是打速度戰，而是要長期作戰，日出茶太預計2025年在美國開出35~40店、2026年開到100~110店。

墨西哥也是未來主要市場，目前只有1家店，客單價約7美元，德州地理位置在墨西哥上方，因此德州對未來跨入墨西哥市場很重要。

搶市場先機 目標鎖定沒有手搖茶國家

六角指出，先切入先贏的策略很重要，在一個陌生國度裡，只要品牌及行銷經營得宜，先進者具有市場優勢，因此日出茶太會持續在全球開發至今仍無人販售台灣手搖茶的空白市場，搶得市場先機。

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