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路透：川普鋼鋁關稅調至50％ 受傷最重的是加墨

2025/06/03 09:30

川普總統稱，不會讓上海劣質鋼打造美國未來。（美聯）川普總統稱，不會讓上海劣質鋼打造美國未來。（美聯）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統在5月30日於賓州集會上宣布，他將把進口鋼鐵關稅提高1倍、至50%，並從6月4日起生效。他強調，不會讓美國的未來由中國上海的劣質鋼材來打造。不過，《路透》2日報導，2018年對美國徵收的25%關稅，已將大部分的中國鋼鐵拒於門外，去年中國向美國出口了50.8萬噸淨鋼鐵、佔美國鋼鐵進口總量僅1.8%。

據報導，川普總統在賓州鋼鐵重鎮西米夫林（West Mifflin）對美國鋼鐵公司（U.S. Steel）員工說，「匹茲堡很快就會再次被全世界尊崇為『鋼鐵之城』。」他強調，我們不想要美國的未來由來自上海的劣質鋼鐵來打造。

《路透》指出，美國使用的鋼鐵約有4分之1是進口的，其中大部分來自鄰國墨西哥和加拿大，或日本、韓國和德國等亞洲和歐洲的親密盟友。儘管中國是世界上最大的鋼鐵生產國和出口國，但對美國的出口量卻非常少。因為在2018年時，美國早將中國鋼鐵拒於門外。

至於鋁材，美國對進口的依賴程度更高，約有一半的鋁進口是自加拿大。

數據顯示，去年加拿大的鋁進口量為320萬噸，是排在其後的9個國家總和的2倍。其次最大的進口來源地是阿拉伯聯合大公國和中國，分別為34萬7034公噸和22萬2872公噸。

以全球標準來看，美國鋁冶煉產業規模較小。根據美國地質調查局的數據，美國鋁冶煉廠總產能僅佔全球總產能的1.73%。

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