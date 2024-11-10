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中信 「台灣夢計畫」邁入第10年 陪伴偏鄉童展自信笑容

2024/11/10 05:30

中信慈善基金會「台灣夢計畫」成果分享會首度由社區「作東」，採八場分區舉行，中信慈善基金會副董事長陳國世親臨每場活動，體驗各社區在地特色與成果。（中信慈善基金會提供）中信慈善基金會「台灣夢計畫」成果分享會首度由社區「作東」，採八場分區舉行，中信慈善基金會副董事長陳國世親臨每場活動，體驗各社區在地特色與成果。（中信慈善基金會提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕由中國信託慈善基金會（中信慈善基金會）「點燃生命之火」善款支持的「台灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」（台灣夢計畫），昨在高雄市中路社區舉辦成果分享會。來自不同社區的專案人員與志工彼此交流，分享計畫執行經驗，孩子們則透過動靜態表演，展現學習成果與蛻變，讓所有參與人員都滿載而歸。

「台灣夢計畫」推動邁入第十年，今年成果分享會首度由社區「作東」，採八場分區方式舉行，充分展現出在地特色與志工動能。中路社區的孩子阿蓉與小瑄當起小小解說員，介紹萬福宮五行桌遊，態度毫不怯場；內寮社區的小翠，從小由瘖啞雙親撫養，缺乏語言刺激，剛加入計畫時，總是安靜不說話，所幸經志工陪伴下，她在多元課程中找到興趣，甚至擔任手語小老師，現在變得開朗又活潑，「謝謝志工叔叔阿姨，把我從沒自信培養成勇於嘗試挑戰的樣子！」

不論是慈恩社區表演撼動人心的非洲鼓，或大湖社區帶來客家歌謠，以及南佃社區孩子咚咚地敲出美妙太鼓聲；中信慈善基金會副董事長陳國世看了每場成果，稱讚小朋友活力滿滿，展現大將之風，並鼓勵大家好好讀書。

他也謝謝中央與地方支持、志工付出，讓孩子露出自信笑容，凸顯「台灣夢計畫」最重要的價值和成果。衛福部社會救助及社工司司長蘇昭如特別感謝中信慈善基金會，十年來持續擴增社區築夢基地，與政府合作搭建兒少安全網，陪伴弱勢孩子們好好長大。

今年成果分享會中還頒發「台灣夢」年度績優社區獎，包括「圓夢獎」彰化縣南佃社區、「築夢獎」高雄市中路社區及「尋夢獎」高雄市文賢社區；「台灣夢計畫」執行經費全數由「點燃生命之火」善款支持，迄今扎根全台三十個社區築夢基地，提供弱勢孩童多元陪伴、在地特色課程與營養餐食等照顧，已幫助逾九十二萬名孩童。

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