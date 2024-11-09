飆股幕後》10月營收創同期新高 貿聯-KY觸天價

貿聯-KY10月營收站上歷史同期新高，激勵昨日盤中股價觸及歷史高點542元。 （貿聯提供）

記者方韋傑／特稿

線束大廠貿聯-KY（3665）受惠於半導體設備需求回溫，加上輝達GB200伺服器出貨在即、提升代工廠拉貨力道，挹注貿聯-KY10月營收站上歷史同期新高，激勵昨日盤中股價觸及歷史高點542元，終場收在521元，單週大漲11%。

月線連6紅 股價大漲1.26倍

觀察貿聯-KY自今年5月起至10月止，月線連6紅，區間漲幅高達104.5%，期間外資賣超1萬3895張，仰仗投信、自營商力挺，三大法人合計買超1萬1324張。11月以來截至昨日，貿聯股價繼續上漲10.6%，期間外資買超1103張，加上投信、自營商，三大法人合計買超1795張。統計5月以來至昨日為止，貿聯股價大漲逾1.26倍。

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從基本面來看，貿聯-KY第3季營運績效表現亮眼，主要是產品組合優化、成本控制取得顯著成效，單季毛利率29.33%，為2017年首季以來單季新高；此外，營益率13.97%、稅後淨利12.57億元、每股稅後盈餘（EPS）為7.07元，皆為歷年單季新高，累計前三季EPS為16.88元。

營運佈局方面，貿聯透過併購Easys與Cable Connection，增強區域新品導入、箱體組建、系統整合能力，進一步提升市場競爭力，貿聯昨日也宣布增資子公司BizLink Tech 1500萬美元（約新台幣4.8億元），用以持續聚焦高效能運算、半導體設備兩大業務的成長動能。

根據貿聯-KY發言體系最新說法，「隨著我們贏得更多專案和客戶，我們對未來幾年的成長前景仍然樂觀」；法人預估，該公司今年全年EPS上看24.31元、年增69.17%，2025年有機會進一步將AI產品營收比重提升至整體13%至14%，全年EPS上看32元。

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