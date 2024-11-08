川普重返白宮》TSIA理事長侯永清︰台美半導體合作關係不變

廣達副總經理暨雲達總經理楊麒令。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君、方韋傑／台北報導〕川普即將重返白宮，他在選舉期間不斷大喊要對台灣加收保護費，並增加各國關稅，引發市場不安情緒。TSIA（台灣半導體協會）理事長、台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清強調，台美半導體合作關係不會改變；廣達副總經理暨雲達總經理楊麒令也說，選舉期間多會有政治語言吸引選民注意，不用過度放大，「大家不要自己嚇自己」。

台灣半導體產業協會 (TSIA) 理事長、台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清。（記者卓怡君攝）

侯永清表示，台灣半導體產業是全球半導體產業鏈重要的一部分，也是全球半導體發展不可或缺的一環，過去與美國有數十年夥伴關係，美國也經過多次政黨輪替，這種合作關係不會因選舉而有任何改變，合作的細節有可能會有改變，但合作的大方向不會有所改變。至於關稅問題，侯永清指出，目前並無接到任何正式通知，也不知細節，台灣半導體能做的就是做得更強、更廣，與全球半導體生態鏈更緊密地結合在一起。

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廣達楊麒令：不要自己嚇自己

楊麒令說，相信川普最後會回歸全盤考量、理性思考，關稅等議題當然也會有影響，但廣達於國際布局相當完整，在美國產能到二○二五年年底都會滿載。他指出，二○一八年美中貿易戰開打以來，廣達可說是因應最快速的廠商，目前在台灣、中國、泰國、美國、歐洲皆有工廠，近來投資擴充主要在美國，在美國東西岸皆設有廠區，一切以客戶需求為主，後續將再評估擴充地點，美國投資應會持續下去。

和碩董事長童子賢表示，儘管川普在競選期間發表的政見令外界感到憂慮，但相信後續會視實際情況有所調整。他說，川普許多政見已被認為存在矛盾之處，包括反對電動車卻又支持特斯拉執行長馬斯克，或是擴大關稅政策卻可能傷及美國本土消費力等，但觀察川普行事作風並非一成不變，等他就任後，可能就會有不一樣的實際作為。

金寶董事長許勝雄認為，川普就職後可能再度引發影響產業鏈重組的「蝴蝶效應」，無論美中之間的對抗如何發展，台廠仍須不斷增強營運體質，「（企業）自己建立良好的競爭體系，還是比較重要的」。

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