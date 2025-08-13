晴時多雲

美光退出NAND市場 中國裁員逾300人

2025/08/13 16:23

美光展開中國裁員行動。（彭博資料照）美光展開中國裁員行動。（彭博資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國晶片大廠美光科技已啟動新一輪裁員，預料將減少中國部門數百份工作，根據中國媒體報導，受影響的單位包括研發、測試與技術支援。

在上海、深圳與西安設有辦事處的美光指出，「行動NAND市場持續疲軟」，促使公司暫停在該領域的全球發展。行動NAND通常用於智慧手機、平板電腦等裝置的一般儲存與資料傳輸。

南華早報報導，美光本週開始裁減中國部門，包括研發、測試與技術支援等單位工作。儘管裁員人數不明，但一名員工透露，預料將裁員逾300人。他說，如同過去幾年，縮減中國營運規模的外國科技公司，美光對於自願離職的中國員工，提供豐厚補償。

南早報導說，美光退出行動NAND市場反映，在美中緊張加劇之際，該公司也一直努力面對全球記憶體市場的波動。

美光是美國最大記憶體製造商，2023年5月成為第一家遭中國當局展開網路安全審查，並因「國家安全風險」，遭部份禁售的外國半導體公司。數月後，該公司關閉上海動態隨機存取記憶體（DRAM）的設計業務。拒絕透露身份的另一名員工說，美光在中國的員工一度高達3000多人，約三分之二位於西安。

2024年8月29日截止的會計年度顯示，美光中國部門營收達30.5億美元，佔總營收12%。美光其他海外製造廠位於台灣、日本、馬來西亞與新加坡。

