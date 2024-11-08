職災保險費率 明年1028萬人調升

（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕災保法二○二二年實施後，每三年得依據精算報告調整費率，勞動部公告二○二五年災保費率，在五十五個行業中，估有五十二行業約一○二八萬人將調升、二行業約三十七萬人將調降、一行業約十八萬人不變，各行業平均費率○．二一％，每人每月平均保費增加五．六四元，二○二五年總保費收入估年增七億七○○○萬餘元。

每人每月平均增5.6元

配合「勞工職業災害保險及保護法」（災保法）施行，勞動部昨公告二○二五年「勞工職業災害保險適用行業別及費率表」。費率包含「行業別災害費率」及「上、下班災害單一費率」二項，本次是災保法施行後，首次辦理精算作業調整費率。

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根據公告，在五十五種適用行業別中，「行業別災害費率」最高的是「石油及天然氣礦業、砂、石採取及其他礦業」的○．八九％，最低的是「電子零組件、電腦程式設計、金融服務業、教育業、醫療保健業」等五種行業的○．○五％，平均為○．一四％，「上、 下班災害單一費率」仍維持○．○七％。各行業平均費率將由現行的○．一九％微幅調整為○．二一％。

勞動保險司司長陳美女指出，此次費率調升後，每人每月增加保費五．六四元，因為災保費率不高，不至於造成勞資負擔，若是受僱勞工，該筆保費全由雇主負擔，職業勞工則自付六十％。

勞動部依據今年六月的加保資料統計，受僱勞工中，共有七十九萬投保單位、八五二萬人明年起保費增加，二．五萬事業單位、十八萬人保費調降。總計全體投保勞工明年繳交的保費，可增加七億元七○○○萬餘元。

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