靜待台美央行決策！新台幣小貶0.7分收29.542元

新台幣小貶0.7分，收29.542元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會公布利率決策前夕，中東緊張情勢再起，美元反彈，亞幣皆墨，新台幣兌美元匯率盤中大致在平盤附近上下震盪，最後收29.542元，微貶0.7分，成交量略縮15.415億美元。

中東緊張情勢未緩解，美國總統川普提前離開G7會議，在社交媒體發文呼籲所有人立即離開德黑蘭，國際油價大漲，美四大指數全數收黑，連動台股週三開低，惟台積電表現不俗，台股今天逆勢走高，終場指數上漲145.14點，收在22356.73點。三大法人合計買超台股127.09億元，其中外資買超117.36億元。

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根據央行統計，在避險情緒升溫之下，美元指數今日反彈0.43%、韓元重挫0.79%、日圓大貶0.29%、新幣貶值0.26%、人民幣貶0.03%，台幣相對有撐，僅小貶0.02%。

外匯交易員指出，今日市場觀望氣氛轉濃，新台幣匯價整日多在平盤附近上下震盪，雖然外資匯入， 推升台幣匯價於午後一度升至29.504元，但升勢無以為繼，尾盤央行照例小幅調節，最後收黑。

展望後市，目前各界正緊盯以伊戰況是否衝擊霍爾木茲海峽以及美國與北約盟友是否進一步軍事投入，一旦霍爾木茲海峽遭攻擊或油輪受損，可能使油價出現出現較劇烈波動，甚至影響聯準會降息路徑。

另外，FOMC美國聯邦公開市場委員會為期兩天會議即將於台北時間19日凌晨公布，投資人關注聯準會對通膨與未來經濟前景看法、主席鮑爾談話以及是否釋放明顯降息訊號。

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