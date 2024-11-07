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「川普交易」大勝 美股開盤飆漲

2024/11/07 05:30

川普將重新入主白宮，使得「川普交易」大為活躍，比特幣等加密貨幣大漲。（彭博）川普將重新入主白宮，使得「川普交易」大為活躍，比特幣等加密貨幣大漲。（彭博）

比特幣漲至新高 美元與公債殖利率勁揚

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統大選大勢底定，川普將重新入主白宮，使得「川普交易」（押注川普贏得大選可能會獲利的交易）大為活躍，週三美股開盤勁揚，比特幣等加密貨幣大漲，美元對主要貨幣走高，美國公債殖利率上漲，因市場預計川普的減稅、提高關稅等政策將拉抬通膨，使美國繼續維持高利率，新興市場貨幣則重貶。

週三道瓊開盤上漲三．一五％，標普漲一．二三％，那斯達克上揚二．二％；力挺川普的馬斯克所創辦的特斯拉（Tesla）暴漲逾十四％，台積電ADR則下挫二．三七％。

特斯拉、台積漲跌兩樣情

全球市場規模最大的比特幣大漲逾八％，飆破七．五萬美元，超越今年三月創下的紀錄；規模第二大的乙太幣上漲六．五％；馬斯克支持的狗狗幣（Dogecoin）也飆漲十八％。川普先前表示，希望讓美國成為「全球加密貨幣之都」。

彭博美元指數一度大漲一．六％，美國十年期公債殖利率上漲○．一一個百分點至四．三七％。川普在競選期間承諾要減稅、對進口商品課徵關稅，這將會增加通膨壓力，減緩美國聯準會（Fed）降息的速度，因而維持美元的強勢。

新興市場貨幣則出現二十一個月以來最大跌勢，因市場擔憂，川普的政策將抑制開發中國家對美國的出口，進而拉抬全球通膨。中國、墨西哥首當其衝，川普先前揚言要對中國所有進口商品課徵六十％以上關稅，並威脅對墨西哥進口商品課徵二十五％關稅。MSCI新興市場匯率指數下跌○．七％，創二○二三年二月以來最大跌幅。

紐約資產管理公司Columbia Threadneedle策略師胡塞尼（Ed Al-Hussainy）表示：「選舉結果為強勢美元、美國高實質利率和關稅政策開啟大門，這將不成比例地傷害新興市場出口商。」

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