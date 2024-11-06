中國監管單位濫權 卡企業併購

希音等知名中企多年來尋求上市，但卻深陷中國監管困境。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，因中國監管機關擴張權力，不少中企難以完成併購或境外上市交易，數十億美元的交易案因而擱置。彭博彙編數據顯示，今年涉及中企的收購與併購交易額僅二五○○億美元，預料將創二○一三年來最低；同期間中企在香港首度公開募股（IPO）集資金額僅九十億美元，不到四年前近五二○億美元的五分之一。

中企在港IPO集資金額剩1/5

知情人士指出，過去幾年取得相關監管批准越來越困難；從國家到地方層級，以及特定產業的不同監管單位都能參與交易審查，這些機關往往有不同的要求與問題，有時超出明文規則與程序。

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報導說，包括希音（Shein）、抖音母公司字節跳動與螞蟻集團等知名企業多年來試圖境外上市，但卻深陷監管困境；另中國國藥集團私有化中國中藥公司的計畫，因為未能通過監管批准而告吹，導致中國中藥市值一天蒸發六十七億港幣，千禧年管理公司與Athos Capital等避險基金因此蒙受鉅額損失。

北京投資銀行香頌資本董事沈萌說，監管機關不願輕易放棄對尋求海外上市企業的權力，因這些大型企業赴海外上市不僅將造成在地資本外流，也可能傷害了中國資本市場形象；且涉及國有企業併購交易更可能引發貪腐、資產流失、海外風險等監管疑慮，審查程序變得遙遙無期。

因曠日廢時的審查程序，造成投資人、企業與投資銀行得面臨長期間的不確定性，就算獲得批准，也得面對美國總統大選、中國經濟狀況及地緣政治緊張等重大變因而改變結果。

三年前網約車巨頭滴滴出行無視美中緊張持續，在未獲北京最終批准下仍在美上市，不到一年就在中國監管壓力下從紐約退市。康乃狄克大學教授Yiming Qian說，「滴滴的例子明確顯示，如果中國證監會反對，中企就不能在海外上市，證監會對在中國註冊或在中國營運的公司握有生殺大權」。

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