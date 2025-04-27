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170％關稅 中國吳郭魚養殖重鎮重創

2025/04/27 15:54

美中關稅戰，讓中國茂名市的吳郭魚產業陷入困境。（資料照，路透）美中關稅戰，讓中國茂名市的吳郭魚產業陷入困境。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府對中國加徵關稅，幾乎切斷美中貿易，衝擊全中國所有產業，養殖漁業也在其中。位於中國廣東省的茂名市是吳郭魚養殖重鎮，其超過60%的吳郭魚銷往美國，隨著中美貿易戰升級，茂名的漁業產業正面臨嚴峻挑戰，該市的吳國魚養殖業和加工廠陷入困境，養殖戶面臨失業風險。

中國廣東茂名市，又被稱為「中國羅非魚之都」。羅非魚在台灣叫做吳郭魚。《路透》報導，一座巨大的吳郭魚雕像矗立在茂名市的十字路口，對當地許多人而言，吳郭魚不僅是一道平價的晚餐，更是他們的職業、收入和生活方式。如今，這一切正因貿易戰而陷入危機。

茂名市吳郭魚的養殖面積，相當於1.5個舊金山，年產量約占中國九分之一，魚苗場和飼料廠支撐著這片龐大的養殖市場運作。市內有16家加工廠，將吳郭魚製成魚片，主要出口到美國超市的冷凍櫃。

茂名市的「中國羅非魚之都」雕像，羅非魚在台灣叫做吳郭魚。（翻攝自網路）茂名市的「中國羅非魚之都」雕像，羅非魚在台灣叫做吳郭魚。（翻攝自網路）

然而，美國幾輪關稅措施意味著中國對美國價值4.25億美元（約新台幣136億元）的吳郭魚出口將被徵收累計170%的關稅，這幾乎讓中國失去了最大的出口市場。

4月下旬，路透記者走訪茂名魚苗場時，業者表示已收不到新的魚苗訂單；飼料生產商也說客戶正大幅削減需求。加工廠閒置，許多養殖戶表示以當前價格運營已經虧損。中國最大的水產企業之一通威集團本月表示，全中國每10個吳郭魚養殖戶中，就可能有1個失業。

有長期買家表示，「這些高關稅對我們打擊很大」、「整個產業鏈都受到了影響，人們面臨失業的風險」。雖然吳郭魚只占中美貿易的一小部分，但隨著貿易戰對進口產品徵收巨額關稅，茂名居民的生計也受到了威脅。

報導指出，每年3月至5月是吳郭魚的放養旺季。這個季節剛孵化的小魚通常需求旺盛，很快就能賣出並送往魚場，但今年春天，訂單寥寥無幾。一位不願透露姓名的員工說，「這是最難熬的一年、按理說我們這時應該賣出很多了，但現在沒人買，養殖戶們都害怕了」。她的上司補充，銷售額已下滑超過一半，「有些客戶根本不出口美國，也跟著恐慌起來，這就是連鎖反應」。

今年4月初，隨著美中關稅交鋒，中國吳郭魚價格暴跌17%。雖然之後略有回升，價格仍低迷，不少養殖戶難以維持生計。茂名市內的16家出口加工廠同樣苦苦掙扎。根據當地政府資料，這些加工廠過去每年出口大約10萬噸吳郭魚，主要銷往美國和加拿大，足以滿足2500萬美國人一年的魚類消費量。多家加工廠的買家說，「如果情況持續下去，大家都會破產」。

在鄰近的海南省，美國市場占了當地吳郭魚出口的一半。當地水產品協會本月呼籲企業開拓國內外新市場。然而，要取代美國市場並不容易。雖然歐盟、非洲和中東也有市場需求，但無法迅速或完全補上美國的訂單。中國國內市場同樣難以消化這些產量。當地經濟疲軟，消費者支出保守，消費意願低迷。

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