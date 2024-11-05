UV光固化材料大廠國精化學 擴大投資台灣

UV光固化材料商國精化學將斥資二十億擴建台南廠，預期新增百名職缺。（園管局提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部指出，全球UV（紫外線）光固化材料前五大製造商之一國精化學，規劃投資逾二十億元在台南產業園區建廠擴大產能，預期能增加五十億元年產值及一百個工作機會，並提升台灣的電子高值化合成樹脂技術，領跑上下游產業發展。

經濟部園區管理局指出，國精化學旗下品牌「QUALIPOLY」和「Qualicure」的UV光固化材料，已外銷至逾四十個國家和地區。園管局表示，國精化學一九七八年成立，總部位於高雄市永安產業園區，經營超過二十年；為因應多變市場，持續各項產品的研發創新，不僅向經濟部申請技術輔導計畫，也在總部廠區成立研發中心，同時投入產學合作，與工研院、金屬工業研究發展中心、高雄科技大學、正修科技大學等學研單位合作，共同投入淨零碳排與高值化產品技術的研發。

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園管局說，為超前部署，國精化學規劃投資超過二十億元在台南產業園區建造新廠，以擴大產能，新廠預計二○二五年第一季正式啟用，期能創造超過一百個就業機會，年產值有望增加五十億元。

國精化學說明，公司主力生產UV光固化材料，涵蓋電子材料用樹脂、光學材料用樹脂（高科技化學），屬於「環保化學」材料，廣泛應用在工業化生產，例如木質地板、上光塗料（OPV）、光學膜、保護層等。

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