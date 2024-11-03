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泛官股售電掛牌 扛統購分銷重任

2024/11/03 05:30

中鋼說明，泛官股售電公司擬規劃採取「預先登記制」，將先洽有綠電需求的企業登記需求量，再向風場開發商承購，避免承購過多綠電。（資料照）中鋼說明，泛官股售電公司擬規劃採取「預先登記制」，將先洽有綠電需求的企業登記需求量，再向風場開發商承購，避免承購過多綠電。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕政府推動綠能，離岸風電是重點發展對象，但因有量大、合約長、融資等困擾，經濟部責成中鋼成立泛官股售電公司，希望能統購、分銷；泛官股售電公司「台灣智慧電能」已於十月二十三日正式設立，但初期實收資本額僅一千萬元。

中鋼投資千萬 上月23日設立

離岸風場規模大，一座五○○MW風場的年發電量就上看十七億度，目前機制已非台電躉售，買賣之間雖可簽購售電合約（CPPA）、年限仍長，而市場買家中，少有人像台積電可大規模一次購足，因此銀行端融資缺乏信心，所以先統購、再分銷的泛官股售電公司應運而生。

經濟部鎖定中鋼有其理由。在面對碳中和挑戰下，中鋼以高爐為主的製程碳排量大於電爐，考慮改增電爐，碳排雖可大減，電爐卻相對耗電，中鋼未來對綠電需求殷切；中鋼已投資離岸風場、屋頂光電等，但在中能風場完工後，任務告一段落，中鋼透露，未來改採策略投資，以取得綠電。

中鋼於十月二十三日投資一千萬元成立「台灣智慧電能」，與資本總額尚有一大段差距，中鋼解釋，這僅是前期營運資金。經濟部透露，半導體、傳產大廠等民間業者都有表達參與投資意願，並力邀泛國營事業加入，明年初資金會到位。

中鋼說明，泛官股售電公司擬規劃採取「預先登記制」，將先洽有綠電需求的企業登記需求量，再向風場開發商承購，避免承購過多綠電。

在售電部分，將以營運成本加價售予綠電需求客戶，以兼顧售電經營與民間綠電需求，不會發生外界擔心的「高買低賣」情形；對於潛在客戶、違約等營運風險也有事前評估，並規劃股東可以較優惠價格優先取得綠電。

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