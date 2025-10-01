輝達入股英特爾 宏碁陳俊聖：年底赴美了解晶片供應變化

宏碁董事長陳俊聖。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕日前輝達宣布投資50億美元入股晶片製造商英特爾，為全球科技供應鏈帶來新的變化，引發市場高度關注，PC品牌電腦大廠宏碁（2353）董事長陳俊聖表示，市場忽略這項投資對PC下游品牌商的影響，現在已有兩家x86架構晶片供應商，如果未來超過兩家，並存在多世代產品，PC產業衝擊會更大，由於未來晶片供應可能會發生一些變化，年底前他將親自前往美國拜訪英特爾，了解具體變化。

陳俊聖指出，現在已有兩家x86架構的晶片供應商（英特爾與AMD），未來是否繼續維持兩家，需要觀察，一旦晶片供應商的數量增加，將提高品牌廠商準備產品的複雜度以及研發投入，因為不僅要準備對的產品，也要精準符合市場需求，否則會越做越辛苦。

至於美國商務部長盧特尼克喊出台美晶片製造應五五分，陳俊聖表示，這是一個比較長期的想法，也需要一個過程，對宏碁而言，這是一個供應鏈重組的過程，現在宏碁銷往美國的供應鏈已經大致準備好了，但還是要注意美國半導體232條款、晶片供應鏈的改變，以及輝達入股英特爾會產生什麼影響，都是必須注意與觀察的重點。

