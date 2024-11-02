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飆股幕後》機器人題材 大銀股價驚驚漲

2024/11/02 05:30

上銀董事長卓文恒（右）與大銀董事長卓秀瑜。（資料照）上銀董事長卓文恒（右）與大銀董事長卓秀瑜。（資料照）

記者林菁樺／特稿

上銀（2049）集團旗下大銀微系統（4576）在微米及奈米級定位系統打出一片天，已開發晶圓機器人、晶圓移載系統，切入半導體有成，配合上銀「軟硬」整合，設備可應用在PCB製程、工廠自動化等，大銀股價10月最高飆漲逾5成，股價驚驚漲，昨收在140元。

10月最高飆5成 獲利力拚優去年

半導體景氣不墜，PCB受惠AI驅動，大銀產品各終端應用領域景氣回升，訂單能見度拉長，大銀日前透露，因半導體設備需求回溫，旗下定位平台訂單能見度拉長至3到8個月，半導體設備製造商客戶也在洽談明年訂單，今年展望是營收、獲利力拚優於去年。

此外，火熱話題之一還有機器人，上銀、大銀進行資源整合，但相關營收比重尚未達到一成，不過，上銀集團仍看好此領域成長性，而上銀原本就有醫療、晶圓機器人等相關產品，也與其他廠商共同投入開發AI機器人，已鎖定焊接、物流等特殊產業機器人，「很快就會有成果」。法人也看好，機器人題材激勵大銀股價，今年第4季及2025年具營運動能。

大銀在多元題材激勵下，8月初股價約70元上下，10月底最高151元，昨收140元，漲幅達100%，9、10月的月成交量更高達11、12萬張，不過因大銀股價狂飆近期也遭列處置股票，並公布9月自結稅後淨利0.14億元，年增73%、EPS（每股稅後盈餘）0.12元；但要注意的是，第三季新台幣兌美元升值，大銀海外子公司將有匯損侵蝕，第三季獲利恐略低於第二季，但第四季看好可優於第三季。

觀察近期三大法人動向，外資24日起連四買大銀，不過30日轉賣超，自營商也是逢高調節，連四賣；當沖也是10月中旬爆量後，但近一週因大銀列處置股票已明顯降溫。

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