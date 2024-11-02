運價連2漲 近洋線大漲15％

華航董事長謝世謙表示，受惠AI、電商暢旺，對第四季、明年航空貨運市場樂觀。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）上漲118.11點到2303.44點，為連2漲，週漲幅5.4%，其中，四大主要航線全數上漲。市場人士指出，在貨量沒有減少、航商船舶控制得宜下，美西線滿艙、歐洲線也不錯，目前遠東到美國航線現貨市場運價微幅調漲。

最新SCFI顯示，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2442美元，上漲216美元，週漲幅9.7%；遠東到地中海運價每TEU達2907美元，上漲352美元，漲幅13.77%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）為4826美元，上漲43美元，漲幅0.89%；遠東到美東每FEU達5258美元，上漲159美元，漲幅達3.11%。近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週上漲72美元，來到536美元，漲幅15.51%。

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AI、電商助攻 航空貨運看好

至於航空方面，華航（2610）董事長謝世謙表示，受惠AI、電商暢旺，對第四季、明年航空貨運市場樂觀；客運方面，因新機交機緩慢，且目前飛機發動機維修拉長，從過去的60-70天，延長到目前的180-200天，而華航明年有部分飛機發動機要歲修，航機調度恐緊張，不過，華航已做好萬全準備。

謝世謙說，今年航空燃油價格相對平穩，目前介於每桶87、88美元，有助於成本穩定。

華航第三季營收521億元，創單季歷史新高，法人指出，在油價走低創造獲利空間下，華航今年獲利可望創新高。華航第三季財報將在11月8日公布。

台灣虎航（6757）昨日公布財報，第三季稅後盈餘9.4億元，每股稅後盈餘2.1元，創興櫃掛牌以來新高，前三季稅後盈餘24.76億元，每股稅後盈餘5.52元，營收、獲利同創同期歷史新高。

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