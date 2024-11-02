晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

運價連2漲 近洋線大漲15％

2024/11/02 05:30

華航董事長謝世謙表示，受惠AI、電商暢旺，對第四季、明年航空貨運市場樂觀。（資料照）華航董事長謝世謙表示，受惠AI、電商暢旺，對第四季、明年航空貨運市場樂觀。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）上漲118.11點到2303.44點，為連2漲，週漲幅5.4%，其中，四大主要航線全數上漲。市場人士指出，在貨量沒有減少、航商船舶控制得宜下，美西線滿艙、歐洲線也不錯，目前遠東到美國航線現貨市場運價微幅調漲。

最新SCFI顯示，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2442美元，上漲216美元，週漲幅9.7%；遠東到地中海運價每TEU達2907美元，上漲352美元，漲幅13.77%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）為4826美元，上漲43美元，漲幅0.89%；遠東到美東每FEU達5258美元，上漲159美元，漲幅達3.11%。近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週上漲72美元，來到536美元，漲幅15.51%。

AI、電商助攻 航空貨運看好

至於航空方面，華航（2610）董事長謝世謙表示，受惠AI、電商暢旺，對第四季、明年航空貨運市場樂觀；客運方面，因新機交機緩慢，且目前飛機發動機維修拉長，從過去的60-70天，延長到目前的180-200天，而華航明年有部分飛機發動機要歲修，航機調度恐緊張，不過，華航已做好萬全準備。

謝世謙說，今年航空燃油價格相對平穩，目前介於每桶87、88美元，有助於成本穩定。

華航第三季營收521億元，創單季歷史新高，法人指出，在油價走低創造獲利空間下，華航今年獲利可望創新高。華航第三季財報將在11月8日公布。

台灣虎航（6757）昨日公布財報，第三季稅後盈餘9.4億元，每股稅後盈餘2.1元，創興櫃掛牌以來新高，前三季稅後盈餘24.76億元，每股稅後盈餘5.52元，營收、獲利同創同期歷史新高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財