美狂轟印度買俄油謀取暴利 反推動印中關係大破冰

2025/08/20 11:18

美國因印度堅持採購俄油，祭出高額關稅，反而推動印度和中國緊張關係緩解。圖為印度總理莫迪（左）和中國國家主席習近平（右）。（路透資料照）美國因印度堅持採購俄油，祭出高額關稅，反而推動印度和中國緊張關係緩解。圖為印度總理莫迪（左）和中國國家主席習近平（右）。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國先前因印度堅持採購俄羅斯石油，對該國祭出高額關稅，隨著華府擴大批評力道，此舉卻反而推動印度和中國緊張關係緩解，印度總理莫迪（Narendra Modi）週二（19日）表示，樂見印度與中國的關係改善，並期待訪中。

《彭博》報導，莫迪週二在社群平台X發文表示，在尊重彼此利益的情況下，印中關係取得了穩定的發展。牢固、可預測且具有建設性的印中關係將為地區乃至全球的和平與繁榮做出重大貢獻。

莫迪也提到，他相當期待將在本（8）月稍晚出訪中國，這將是他7年來首度訪中，並與中國國家主席習近平會面。莫迪週二也在新德里會見了中國外交部長王毅，這是王毅3年來首度訪問印度。

在美國總統川普威脅印度停止進口俄羅斯石油，否則將提高關稅後，印度一直在調整其外交政策，更加專注於與中國和其他金磚國家的交流。川普政府特別點名印度購買俄油的行為，指責新德里此舉是資助俄羅斯在烏克蘭發起的戰爭，並破壞美國試圖結束衝突做出的努力。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週二擴大批評力道，指控印度利用採購俄油「謀取暴利」。貝森特向《CNBC》表示，美方計劃提高對印度的關稅，這些是針對購買受制裁俄油的次級關稅。貝森特補充，印度透過轉售石油賺取了160億美元（約新台幣4846.4億元）的超額利潤，其中一些是印度最富有的家族。

針對中國購買了更多俄油，美政府卻沒有對中國徵收次級關稅的問題，貝森特表示，印度是在俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）全面入侵烏克蘭後才增加購買量。在2022年入侵烏克蘭之前，中國從俄羅斯進口的石油佔總石油進口量的13％，現在這一比例升至16％，由此可見中國石油進口來源多元化。

貝森特的發言也間接抨擊了亞洲首富安巴尼（Mukesh Ambani），安巴尼旗下的信實工業（Reliance Industries）是印度最大的民營企業，這家公司在印度西部經營全球最大的煉油廠，這家公司一直是俄羅斯原油的買家之一。

印度政府一再捍衛自身透過低廉來源採購石油的權利，直言美方提高關稅的威脅「不合理」。莫迪週一也與普廷通話，並稱他為「朋友」。

中國外交部則發表聲明稱，印度和中國本週在新德里舉行的會晤中同意促進雙邊貿易和投資流動，恢復兩國直航並發放更多簽證，以促進全球人口最多的2個國家人民之間的交流；印度方面則表示，雙方就2020年導致兩國關係惡化的邊境衝突問題進行了「坦承」的交流，印度外交部聲明，雙方同意透過友好的協商，共同維護邊境地區的和平和安寧。

根據《彭博》報導，北京以放鬆對尿素出口的限制，新德里則恢復發放對中國公民的旅遊簽證，愈來愈多的印度企業尋求與中企進行合作。1名印度官員透露，中國也承諾將向印度供應稀土礦、化肥等商品。

