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鋼鐵公會苦吞碳費 怨環團聲量大

2024/10/31 05:30

鋼鐵公會理事長翁朝棟（右）卸任，工總常務理事何語（左）致贈紀念章。（記者林菁樺攝）鋼鐵公會理事長翁朝棟（右）卸任，工總常務理事何語（左）致贈紀念章。（記者林菁樺攝）

籲獎勵不能偏食半導體

〔記者林菁樺／台北報導〕鋼鐵公會理事長翁朝棟昨卸任，替鋼鐵業再發聲，對碳費徵收大吐苦水，認為環境部太過重視環團聲音，鋼鐵業對最終的碳費費率「雖不滿意、只能接受」；他還強調，製造業是國力象徵，政府不能偏食半導體，獎勵都只給高科技產業。

鋼鐵公會昨舉行會員代表大會，理事長翁朝棟卸任，由新任中鋼董事長黃建智接任。翁朝棟指出，鋼鐵業面對碳中和挑戰，為了減少碳費徵收衝擊，將全力協助會員廠商節能、溫室氣體減量，針對碳足跡、碳盤查將與法人智庫合作，研究開發計算軟體。

他也抱怨，鋼鐵、水泥、石化等公會都有透過工業總會反映，呼籲政府正視問題，不是只聽環團聲音。他說，鋼鐵公會、鋼鐵業是「很卑微請求」，希望循序漸進與國際接軌，台灣應與競爭對手日本、韓國、德國相比，而不是對比沒有製造業的新加坡；對於碳費拍板，雖不滿意、只能接受，未來申報自主減量部分，還有很多問題要克服。

翁朝棟指出，用鋼產業的年產值高達七兆元，就業人員達一一○萬人，半導體業才三十萬人，政府不宜「重科技、輕傳產」，包括日本十年內投入二十兆日圓發展氫能冶金、碳捕捉再利用技術，韓國也投入一千五百億韓元開發節能減碳，反觀台灣獎勵都給高科技產業。

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